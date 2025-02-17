特朗普冀復活節前結束俄烏戰爭 官員：今年底實現較實際
據彭博社（Bloomberg）2月16日引述消息人士稱，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已告訴歐洲官員，希望推動俄烏衝突在今年復活節（4月20日）前實現停火。
一些官員表示，特朗普關於迅速解決俄烏戰爭的計劃雄心勃勃，「可能不切實際」。還有官員認為，相比復活節前實現停火，在今年年底達成協議的可能性要大得多。不過，該官員補充說，他們仍處於觀望狀態。報道稱，白宮國家安全委員會發言人未立即回應置評請求。
特朗普此前曾揚言在24小時內結束烏克蘭戰爭，但目前看來，這一時間表已經作廢。不過在過去一周，美國推動俄烏衝突解決的步伐明顯加快。2月12日，特朗普先後與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話。這是特朗普宣誓就職以來，首次與俄烏領導人通話。
同日，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在北約總部布魯塞爾舉行的「烏克蘭防務問題國際聯絡小組」會議上發表講話，稱恢復烏克蘭2014年前的邊界是一個「不切實際的目標」，烏克蘭加入北約也不現實。他同時指出，烏克蘭的安全保障應由具備能力的歐洲，以及非歐洲部隊提供支持。
「如果這些部隊將來在任何時候作為維和部隊部署到烏克蘭，應該以非北約特派團的身份，而不基於第五條（即北約憲章第五條集體防禦條款）來部署。」赫格塞斯還明確表示，美國不會作為任何安全保障的一部分而向烏克蘭部署軍隊。
隨後，美國政府俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）於15日在慕尼黑安全會議期間透露，美國的和平計劃可能會在幾周甚至幾天內出台。不過，在結束俄烏衝突的潛在談判中，歐洲有可能被晾在一邊，不會在談判桌上佔有一席之地。凱洛格說，烏克蘭毫無疑問將參與談判，雖然歐洲不會直接參與談判，但他們的立場會被考慮在內。「我們不想做的是陷入大範圍討論。」
據報道，俄羅斯官員和美國官員將於2月18日在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）舉行烏克蘭問題會議。美方代表預計包括美國國務卿魯比奧（Marco Rubio ）等高級官員，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也正在籌備訪問沙特阿拉伯。
另據美國《新聞周刊》（Newsweek）16日報道，特朗普和普京可能於本月底在沙特會面。美方的立場引發歐洲國家的強烈擔憂。報道稱，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）17日在社交平台X發帖稱，他與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）就烏克蘭問題進行了交流，並討論了如何以「歐洲人為中心」實現和平。
2月17日，馬克龍還將與德國、英國、意大利、波蘭、西班牙、荷蘭和丹麥的政府首腦，以及北約秘書長呂特（Mark Rutte）等一起討論他們的對策。據一位了解籌備情況的官員稱，會談的重點將是烏克蘭問題，以及歐洲國家可以立即達成什麼樣的安全保障，以便歐洲不會被排除在特朗普的談判之外。
本文獲《觀察者網》授權轉載