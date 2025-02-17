特朗普冀復活節前結束俄烏戰爭　官員：今年底實現較實際

據彭博社（Bloomberg）2月16日引述消息人士稱，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已告訴歐洲官員，希望推動俄烏衝突在今年復活節（4月20日）前實現停火。



一些官員表示，特朗普關於迅速解決俄烏戰爭的計劃雄心勃勃，「可能不切實際」。還有官員認為，相比復活節前實現停火，在今年年底達成協議的可能性要大得多。不過，該官員補充說，他們仍處於觀望狀態。報道稱，白宮國家安全委員會發言人未立即回應置評請求。

特朗普此前曾揚言在24小時內結束烏克蘭戰爭，但目前看來，這一時間表已經作廢。不過在過去一周，美國推動俄烏衝突解決的步伐明顯加快。2月12日，特朗普先後與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話。這是特朗普宣誓就職以來，首次與俄烏領導人通話。

2025年2月11日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在華盛頓白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）2025年2月12日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）與美國總統特朗普通話話。（X@ZelenskyyUa)

同日，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在北約總部布魯塞爾舉行的「烏克蘭防務問題國際聯絡小組」會議上發表講話，稱恢復烏克蘭2014年前的邊界是一個「不切實際的目標」，烏克蘭加入北約也不現實。他同時指出，烏克蘭的安全保障應由具備能力的歐洲，以及非歐洲部隊提供支持。

「如果這些部隊將來在任何時候作為維和部隊部署到烏克蘭，應該以非北約特派團的身份，而不基於第五條（即北約憲章第五條集體防禦條款）來部署。」赫格塞斯還明確表示，美國不會作為任何安全保障的一部分而向烏克蘭部署軍隊。

2025年2月12日，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在比利時布魯塞爾的北約總部舉行的國防部長會議上參加新聞發布會。（Reuters）

隨後，美國政府俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）於15日在慕尼黑安全會議期間透露，美國的和平計劃可能會在幾周甚至幾天內出台。不過，在結束俄烏衝突的潛在談判中，歐洲有可能被晾在一邊，不會在談判桌上佔有一席之地。凱洛格說，烏克蘭毫無疑問將參與談判，雖然歐洲不會直接參與談判，但他們的立場會被考慮在內。「我們不想做的是陷入大範圍討論。」

2025年2月14日，德國慕尼黑，美國俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg，右三）、副總統萬斯（JD Vance，左二）和國務卿盧比奧（Marco Rubio，左一）出席慕尼黑安全會議 （Munich Security Conference，MSC) 期間與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，不在途中）舉行會晤。（Reuters）

據報道，俄羅斯官員和美國官員將於2月18日在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）舉行烏克蘭問題會議。美方代表預計包括美國國務卿魯比奧（Marco Rubio ）等高級官員，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也正在籌備訪問沙特阿拉伯。

另據美國《新聞周刊》（Newsweek）16日報道，特朗普和普京可能於本月底在沙特會面。美方的立場引發歐洲國家的強烈擔憂。報道稱，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）17日在社交平台X發帖稱，他與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）就烏克蘭問題進行了交流，並討論了如何以「歐洲人為中心」實現和平。

2月17日，馬克龍還將與德國、英國、意大利、波蘭、西班牙、荷蘭和丹麥的政府首腦，以及北約秘書長呂特（Mark Rutte）等一起討論他們的對策。據一位了解籌備情況的官員稱，會談的重點將是烏克蘭問題，以及歐洲國家可以立即達成什麼樣的安全保障，以便歐洲不會被排除在特朗普的談判之外。

本文獲《觀察者網》授權轉載

