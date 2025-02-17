烏克蘭前總統波羅申科爆料：10月26日舉行大選

據俄羅斯衛星通訊社報道，烏克蘭前總統波羅申科（Petro Poroshenko）在接受烏克蘭媒體「Censor.net」採訪時表示透露，烏克蘭總統選舉將於2025年10月26日舉行。



他表示，他從幾位消息人士那裏獲知此消息，其中包括澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）辦公室、執法機關、烏克蘭中選委和據說已經開始統計選舉所需票數的印刷聯合企業「烏克蘭」的代表。「Censor.net」網站的記者還表示，據他們的消息，烏克蘭各大學校也收到了為即將舉行的選舉「找投票箱」的指示。

澤連斯基在2019年烏克蘭總統選舉中獲勝，於2019年5月20日宣誓就任總統。（Reuters）

波羅申科稱他本人反對舉行選舉，因為他認為烏克蘭現在處於生死存亡之際。他表示，澤連斯基計劃同時舉行總統、議會和地方選舉，全面清除反對派。

烏克蘭總統選舉五年一屆，澤連斯基的任期本應在2024年5月20日結束。然而，由於烏克蘭正處於戰時戒嚴狀態，憲法條文意味着選舉將暫停至戒嚴結束後。