韓國2025賞櫻花預測　濟州島約3月20日率先綻放

隨着春天的臨近，許多人都在期待2025年韓國櫻花的開花時期。韓媒最新報道，櫻花的開花將從南部的濟州島開始，然後逐漸向北擴展。



根據韓媒ZUM，預計在3月20日左右，濟州島的櫻花將首先開花，並在3月27日達到滿開。而釜山則預計在3月23日開花，並在3月30日左右達到高潮。大邱的櫻花開花時間是3月25日，預計在4月1日滿開。

首爾的櫻花預計在4月2日開花，4月9日將達到滿開的狀態。江陵的櫻花則會在4月6日開始開花，並在4月13日左右達到高潮。光州和大田的櫻花則分別在3月26日和3月28日開花，滿開時間大約在4月2日和4月4日。

由於櫻花的開花時間可能會受到氣候的影響，因此計劃賞櫻旅行的人應提前確認各地的開花預測，以便調整行程。

韓媒特別推薦的賞櫻地點包括慶州的博門湖櫻花道和釜山的三樂公園，這些地方以壯觀的櫻花景致而聞名，吸引大量遊客。在首爾，汝矣島的櫻花道更是著名，這裏每年都吸引許多賞櫻的遊客。

櫻花的盛開期約持續一週，但強風或降雨可能會使花瓣迅速凋落。因此，建議在旅行前檢查天氣預報。