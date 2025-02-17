韓國稱DeepSeek不符個人資料保護規定　已暫停相關應用程式新下載

韓國個人資訊保護委員會（PIPC）2月17日表示，中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）的應用程式未能完全符合當地的個人資料保護規定，該應用程式的新下載15日起已被暫停。



路透社17日報道，委員會在記者會表示，DeepSeek上週在韓國任命法律代表，並承認其應用程式不完全符合韓國的資料保護法。

這張路透社2025年1月27日拍攝的插圖中，可以看到中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）的標誌。（Reuters）

委員會稱，禁令旨在阻止該應用程式的新下載，已下載DeepSeek的用戶不受影響，但建議民眾使用應用程式時，避免提供敏感的個人資料和訊息。

委員會補充指，待DeepSeek按個人資訊保護法進行改善後，相關應用程式的下載將會恢復。

2025年2月5日，人們在韓國首爾火車站觀看韓聯社新聞電視直播，其中播放了有關中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）的新聞。（Getty）

委員會1月31日時已曾表示，會向DeepSeek發出質詢信，以確認個人資訊收集的合法性；另外，韓國工業部也出於安全原因，暫時禁止員工使用DeepSeek。