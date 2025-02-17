韓國稱DeepSeek不符個人資料保護規定 已暫停相關應用程式新下載
撰文：劉耀洋
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韓國個人資訊保護委員會（PIPC）2月17日表示，中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）的應用程式未能完全符合當地的個人資料保護規定，該應用程式的新下載15日起已被暫停。
路透社17日報道，委員會在記者會表示，DeepSeek上週在韓國任命法律代表，並承認其應用程式不完全符合韓國的資料保護法。
委員會稱，禁令旨在阻止該應用程式的新下載，已下載DeepSeek的用戶不受影響，但建議民眾使用應用程式時，避免提供敏感的個人資料和訊息。
委員會補充指，待DeepSeek按個人資訊保護法進行改善後，相關應用程式的下載將會恢復。
委員會1月31日時已曾表示，會向DeepSeek發出質詢信，以確認個人資訊收集的合法性；另外，韓國工業部也出於安全原因，暫時禁止員工使用DeepSeek。
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