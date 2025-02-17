美國女教師被控性侵未成年少男　「受害人」力挺：是我主動先

美國新澤西州一名13歲男孩讓28歲的女教師懷孕後，女教師因與未成年少年發生關係被捕。少年近日接受傳媒採訪時公開支持他的前教師並否認所有指控，稱自己是這段關係的主動者。



現年34歲的女教師Laura Caron目前面臨性侵指控，若被定罪可能面臨長達10年的監禁。在Laura Caron於28歲的時候，她與當時11歲的男孩發生關係，並在2019年、男孩13歲時生下2人的女兒。

兩人長期保持秘密關係，直至男孩的父親發現Caron女兒的小時候照片，發現Caron女兒與他兒子驚人地相似，於是隨即報警。

美國新澤西州一名13歲男孩讓28歲的女教師懷孕後，女教師因與未成年少年發生關係被捕。少年近日接受傳媒採訪時公開支持他的前教師並否認所有指控，稱自己是這段關係的主動者。（Cape May County Sheriff's Office）

現年19歲的男孩接受《每日郵報》採訪時表示，他對Caron的感情深厚，希望將來能與她組成家庭。他強調，自己從未感到被操控或遭到性侵犯，並對傳媒將Caron稱為「掠奪者」（Predator）的說法表示強烈不滿。

男孩在訪問中指，「這一切都是因我父親在Facebook上發布的一條帖子而起。我不想讓她受到那樣的冒犯」。男孩表示，自己與父親的關係因此變得疏遠。

美國新澤西州一名13歲男孩讓28歲的女教師懷孕後，女教師因與未成年少年發生關係被捕。少年近日接受傳媒採訪時公開支持他的前教師並否認所有指控，稱自己是這段關係的主動者。（美國Cabrini University）

Caron的律師也對案件的處理表示質疑，認為檢方在進行逮捕之前應先完成DNA測試，確認Caron女兒與男孩有親屬關係。

Caron目前被禁止與男孩及其孩子接觸，2月25日將再次出庭。