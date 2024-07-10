西班牙15未成年男生被判緩刑 涉利用AI製作女生虛假裸照後散播
撰文：蕭通
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西班牙南部小鎮去年有多名女童被公開虛假裸照，事件引起廣泛關注。當局其後拘捕多名涉案男生，西南部城市巴達霍斯（Badajoz）青少年法庭7月9日判處15名少年處一年緩刑，指他們盜取受害人在社交平台的照片，再利用AI應用程式生成虛假裸照，並在兩個WhatsApp群組散播。
該15名未成年學生涉及20項製作侵犯兒童圖片罪，以及20項違反對受害人的道德誠信。全部被判處一年緩刑，及被勒令參加「負責任使用科技」的課程，內容特別針對性別平等。
警方確認，涉案者均介乎13至15歲。根據西班牙法律，14 歲以下人士不得檢控，因此有部份人的案件轉交兒童保護服務機構，他們或需強制參加復康課程。
去年夏天，西班牙南部小鎮阿爾門德拉萊霍（Almendralejo）有28名未成年少女遭人盜用照片，受害人介乎11歲至17歲。部份受害人出現焦慮症、不敢出門， 有家長直指圖片幾可亂真。
此案引起社會對Deepfake造假技術的憂慮，輿論亦指學校需加強性別平等的教育。
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