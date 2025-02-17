歐洲領導人峰會將召開　馬克龍召集「他們」商俄烏戰爭與安全議題

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周一（19日）在巴黎主持歐洲領導人峰會，德國、英國、意大利、波蘭、西班牙、荷蘭和丹麥的政府領導人及歐洲理事會主席、歐盟委員會主席和北約秘書長均將出席。他們將討論包括就俄烏戰爭及歐洲安全在內議題。



歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）接受英媒採訪時表示，歐洲應該參與解決烏克蘭衝突的談判。他認為，莫斯科和基輔之間的談判是必要的，但烏克蘭衝突也與歐洲安全有關。

科斯塔稱：「歐洲人必須成為建立新安全架構的關鍵參與者。這不僅僅事關烏克蘭。在這些關於新安全架構的談判中，必須考慮到俄羅斯是一個全球性威脅，而不僅僅是對烏克蘭威脅。」

根據法媒，愛麗舍宮發聲明稱，面對烏克蘭局勢的加速發展以及美國的最新立場，歐洲國家必須在共同安全問題上「做得更多、更好」，以加強歐洲的集體安全。

2025年2月9日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）接受國家電視台採訪。（Reuters）

法國總統府明確表示，雖然這次會議採取小範圍形式，但未來或擴大至更廣泛的歐洲夥伴，原因是「每個歐洲國家均受影響，所有國家都應參與討論」。

據法國國際廣播電台（RFI）報道，這次歐洲領導人非正式會議主要旨在制定歐洲「應對戰略」，並為即將在布魯塞爾舉行的後續磋商鋪平道路。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周三（12日）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通話後宣布將「立即」開始就結束衝突進行談判。而美國特朗普政府的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）周六（15日）表示歐洲將不會直接參與解決俄烏戰爭的談判的言論，引起烏克蘭和歐洲盟友的擔憂。