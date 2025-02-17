魯比奧：未來幾天將確定普京結束戰爭誠意　烏方和歐洲將參與談判

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio ）2月16日表示，未來幾天將確定俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）結束俄烏戰爭的真實誠意，並稱烏克蘭和歐洲將會參與任何旨在結束俄烏戰爭的談判中。



據路透社報道，美國俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）早前在出席慕尼黑安全會議時表示，烏克蘭和其他歐洲領導人沒有資格參與和平談判。魯比奧16日在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時稱不認同有關說法，指談判進程尚未真正開始，如果談判取得進展，烏克蘭和其他歐洲國家將加入其中。

2025年2月14日，德國慕尼黑，美國俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg，右三）、副總統萬斯（JD Vance，左二）和國務卿盧比奧（Marco Rubio，左一）出席慕尼黑安全會議 （Munich Security Conference，MSC) 期間與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，不在圖中）舉行會晤。（Reuters）

魯比奧還在採訪中表示，普京上周與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的交談中，表達對和平的意願。他認為在接下來的幾天或幾周才能真正看出俄羅斯是否會嚴肅對待和平談判，強調和平並非由一個電話實現。

魯比奧、美國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）及中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff ）等高級官員未來幾天將前往沙特，與俄羅斯的談判人員會面，但指俄方仍未確定代表團成員。