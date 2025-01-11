Meta結束多元平等包容計劃　美媒：朱克伯格疑赴海湖莊園晤特朗普

社交媒體Facebook母公司Meta於1月10日在內部備忘錄中公布，將結束其招聘、培訓和挑選供應商上的多元化、公平和包容性（DEI） 計劃，同時解散推動相關政策的團隊。美媒稱，公司創始人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）同日到佛羅里達州海湖莊園，會晤候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。



路透社10日報道，Meta人力資源副總裁Janelle Gale在內部備忘錄中解釋，美國有關DEI的法律和政策格局正在發生變化。

圖為2022年12月6日，於比利時布魯塞爾可以看到社交媒體Facebook母公司Meta的標誌。（Reuters）

她引用了最高法院最近的裁決，指美國法院未來處理DEI計畫方式已發生轉變，美國上訴法院去年12月就曾裁定，納斯達克不能強加旨在增加美國企業多樣性的規則。

她又指，現時愈來愈多人批評DEI這個概念，因某些人認為它是一種暗示某些群體優先的做法。

左圖：2024年9月25日，Meta創始人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在美國加州公司總部舉行的年度活動上試戴Orion AR眼鏡。（Reuters）右圖：2024年12月22日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）出席在亞利桑那州鳳凰城舉行的USA AmericaFest。（Reuters）

另外，有消息人士透露當日早些時候，朱克伯格曾在海湖莊園與特朗普會晤。 從《紐約郵報》拍到的照片可以看到，身穿整齊西裝的朱克伯格在棕櫚灘國際機場登上他的私人飛機，在其旁邊則可看到特朗普的私人飛機。

Meta日前宣布結束第三方事實查證機制，改為採用類似社交平台X的社群備注模式，已被視為向特朗普示好。美國總統拜登10日稍早曾批評Meta的決定可恥，與美國維護事實的理念背道而馳。