歐洲領導人緊急會議商俄烏問題　馬克龍會前與特朗普通電話

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周一（2月19日）在巴黎主持歐洲領導人峰會，會上討論包括就俄烏戰爭及歐洲安全在內議題。會議舉行前，馬克龍亦已與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話。與此同時，俄羅斯和美國官員準備在沙特阿拉伯舉行會談，試圖俄烏結束衝突。



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在巴黎舉行的歐洲領導人峰會，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、荷蘭首相斯霍夫（Dick Schoof）、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）、丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）等出席。

在巴黎的會議舉行前，多國表示願向烏克蘭派出維和部隊，德國表示「不會迴避」派遣地面部隊。瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson） 也稱，如果有明確授權，「絕對有可能」派遣瑞典維和部隊。荷蘭政府上週末也表示，如果得到美國明確的授權和支持，荷蘭政府願意參與其中。

不過，在北約擁有第三大軍隊、烏克蘭的鄰國波蘭表示，不會派遣軍隊；西班牙則指現時提議為時過早。

圖為2025年2月17日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪問阿聯酋後，獲阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）送別。（ Abdulla Albedwawi/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS）

另外，施紀賢預定下星期訪問華府與特朗普會面。他表示，歐洲的安全正面臨百年不遇的時刻，必須與華盛頓密切合作。英國已準備在保障烏克蘭安全方面發揮主導作用，包括「在必要時派遣我們自己的地面軍隊」。

美國總統特朗普2月12日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通話，之後宣布「立即」開始就結束俄烏衝突談判。不過，特朗普的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）於15日表示，歐洲不會直接參與解決問題的談判，相關言論引起烏克蘭和歐洲盟友擔憂。