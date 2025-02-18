以色列國防部新設專門機構　推動巴人「自願」離開加沙

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）2月17日表示，以方將成立一個專門機構推動加沙的居民「自願離開」。



法媒17日報道，以色列國防部發聲明表示，卡茨當天就加沙居民自願撤離問題召開會議，會後他決定在國防部內設立一個負責當地民眾自願撤離的機構。

聲明還補充指，該機構將由政府不同部門及國防機構代表組成，並採取措施為任何自願移居到第三國的加沙居民提供支持，包括通過海、陸、空等方式離開的特別安排。

而卡茨曾於6日時已下令軍方開始為加沙人民「自願」撤離做準備，並曾提及類似的措施。

圖為2024年8月16日，時任以色列外交部長卡茨（Israel Katz）在耶路撒冷舉行會議前等待英國和法國外長。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前提出由美國接管加沙進行重建，並把當地的巴人遷往其他國家安置，卻遭中東等多個國家反對。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在卡茨宣布新設機構的同日稱，自己致力支持特朗普為建立一個「不一樣」的加沙而提出的計劃。