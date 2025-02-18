以色列國防部新設專門機構 推動巴人「自願」離開加沙
撰文：劉耀洋
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以色列國防部長卡茨（Israel Katz）2月17日表示，以方將成立一個專門機構推動加沙的居民「自願離開」。
法媒17日報道，以色列國防部發聲明表示，卡茨當天就加沙居民自願撤離問題召開會議，會後他決定在國防部內設立一個負責當地民眾自願撤離的機構。
聲明還補充指，該機構將由政府不同部門及國防機構代表組成，並採取措施為任何自願移居到第三國的加沙居民提供支持，包括通過海、陸、空等方式離開的特別安排。
而卡茨曾於6日時已下令軍方開始為加沙人民「自願」撤離做準備，並曾提及類似的措施。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前提出由美國接管加沙進行重建，並把當地的巴人遷往其他國家安置，卻遭中東等多個國家反對。
以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在卡茨宣布新設機構的同日稱，自己致力支持特朗普為建立一個「不一樣」的加沙而提出的計劃。
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