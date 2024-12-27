中山美穗逝世｜親妹中山忍接替未完成遺作角色　再與香取慎吾合作

歌影雙棲的「日劇女王」中山美穗本月6日在東京澀谷區的家中猝逝，據電視台幕後人員指出，中山美穗仍有多部尚在拍攝中的作品，如今卻成了永遠的遺憾。



26日傳出親妹中山忍將接替其中一部日劇的角色，延續姊姊的意志演出未完成的作品，中山忍也證實消息並感性說道：

很欣慰能繼承姊姊的角色，我會好好珍惜她留下的最後緣分，拚盡全力演出，成就這部「姊妹共演」之作。

中山忍確定出演的是富士電視台明年1月9日開播的冬季檔日劇《日本最渣的男人》，與香取慎吾睽違多年同框。（《日本最渣的男人》宣傳圖）

中山忍曾與李連杰演對手戲。（《精武英雄》劇照）

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中山忍確定出演的是富士電視台明年1月9日開播的冬季檔日劇《日本最渣的男人》，最初劇本設定中山美穗飾演的幼稚園園長「園田美奈子」在第5集登場，中山忍將會以相同角色演出，但劇中名字變更為「鮫島富美」，是整個故事的關鍵人物。富士電視台對此表示：

美穗去世後，我們與家屬、經紀公司進行了討論，其間中山忍表達了強烈意志，全心全意希望替姊姊完成遺作，於是我們在評估後，決定讓她透過「鮫島富美」的新身份延續角色。

願望實現的中山忍感動描述經過：「姊姊的逝去真的太沉重了，至今仍無法置信，過了一段行屍走肉般的日子；有天突然想到，那些未完成的拍攝會怎麼樣呢？然後心中浮現以往分別之際，姊姊總是會帶著那抹微笑說：『忍，剩下的就拜託妳囉』才離開，這難以忘懷的笑容瞬間感染我的內心，被悲傷冷卻的心底也沸騰了起來，燃起了繼承姊姊角色的衝勁及使命感，一開始猶豫是否該把想法提出來，後來意識到如果不說，將來肯定會備感後悔，所以我勇敢跨出那一步了。」

接着透露：「很高興能夠接替姊姊的角色參與這部作品，和香取慎吾（本劇主演）的久違合作也非常愉快，我會珍惜姊姊留下的最後緣分，付出最大努力演出；這是第一部、也是最後一部我們姐妹共同演出的作品，非常感謝電視台賜予我這個寶貴的機會。」

該劇製作人北野卓透露，因感受到中山忍的堅毅決心，於是尊重她的意願促成這次合作；並回憶起中山美穗拍攝時的點滴，給予高度評價：

她在片場積極出謀劃策，與香取慎吾睽違多年同框看起來也很開心，能感受到她對這部戲劇全心投入、產生了強烈的情感。

中山美穗主演的《情書》。(劇照)

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