金賽綸去世｜元斌現身靈堂泣不成聲 15年前拍《大叔》成忘年之交
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
47歲元斌曾以韓劇《藍色生死戀》走紅全亞洲，2010年拍完電影《大叔》後就「罷工」至今長達15年，只拍廣告偶爾露臉，如今他終於現身，卻是悲傷到淚流不止。
【圖輯】點圖放大看更多元斌近照👇👇👇
+20
他當年在《大叔》中和金賽綸合作，金賽綸當年還是小女孩，但很有大將之風，絲毫不怯場。《大叔》中元斌是個沉默的黑道，唯一朋友就是住附近的小女孩，總是叫他大叔，有一天小女孩因不良媽被抓走，大叔則變成最強大叔去營救。
【相關圖輯】金賽綸24年悲慘人生 媽媽曾企圖帶全家輕生 家庭破碎一生被欺凌（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+9
金賽綸當年能在片中和元斌成為好友，被超多網友羨慕，但她受訪坦言：
「其實根本不認識元斌是誰，就是去演戲而已，所以一點都不緊張。」
但兩人戲裡戲外都是好友，是忘年之交。許久不見的元斌，也罕見出現在公開場合，卻是送別金賽綸，他先是和愛妻李娜英送上花圈，現身哀悼更是泣不成聲。
【圖輯】點圖放大看更多《藍色生死戀》劇照👇👇👇
+12
金賽綸突然去世死因未明 忌日與金秀賢生日撞期 網民：毛骨悚然大S去世｜小S隔14日以黑底白字致哀 蔡康永43字安慰：好好活著大S去世｜S媽接連發文突換Facebook頭像 箱根照背後涵義令人鼻酸大S去世｜具俊曄珍藏一物品23年婚後還給大S 電梯自拍原因惹人哭大S徐熙媛難逃逢九去世 命理師驚揭小S命盤恐怖格局：與姊姊相似大S去世｜汪子琦批小S憑什麼安排後事 質疑樹葬等同死無葬身之地
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】