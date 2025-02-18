金賽綸去世｜元斌現身靈堂泣不成聲　15年前拍《大叔》成忘年之交

47歲元斌曾以韓劇《藍色生死戀》走紅全亞洲，2010年拍完電影《大叔》後就「罷工」至今長達15年，只拍廣告偶爾露臉，如今他終於現身，卻是悲傷到淚流不止。



元斌現身金賽綸的靈堂。（朝鮮日報）

元斌2010年拍完電影《大叔》後就「罷工」至今長達15年。（IG圖片）

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他當年在《大叔》中和金賽綸合作，金賽綸當年還是小女孩，但很有大將之風，絲毫不怯場。《大叔》中元斌是個沉默的黑道，唯一朋友就是住附近的小女孩，總是叫他大叔，有一天小女孩因不良媽被抓走，大叔則變成最強大叔去營救。

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金賽綸當年能在片中和元斌成為好友，被超多網友羨慕，但她受訪坦言：

「其實根本不認識元斌是誰，就是去演戲而已，所以一點都不緊張。」



但兩人戲裡戲外都是好友，是忘年之交。許久不見的元斌，也罕見出現在公開場合，卻是送別金賽綸，他先是和愛妻李娜英送上花圈，現身哀悼更是泣不成聲。

47歲元斌曾以韓劇《藍色生死戀》走紅全亞洲。（《藍色生死戀》劇照）

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