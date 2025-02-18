美俄外長會面開始　磋商結束俄烏戰事　中方：樂見致力和平的努力

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）定於2月18日在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）舉行會談，以討論推動結束俄烏戰爭，據路透社報道，會談已經開始。中國外交部18日稱，樂見一切致力於和平的努力，同時期待所有當事方和利益攸關方都能適時參與和談進程。



中國外交部新任發言人郭嘉昆。（外交部）

中國外交部發言人郭嘉昆表示，關於烏克蘭危機，中方始終認為對話談判是解決危機的唯一可行出路，始終堅持勸和促談。

他稱中方樂見一切致力於和平的努力，包括美俄達成的和談共識，「同時我們期待，所有當事方和利益攸關方都能適時參與到和談進程中。」

美俄高官2025年2月18日在沙特首都會談，商討推動結束俄烏戰事，魯比奧、拉夫羅夫各率領美、俄代表團會談（Reuters）

見面前夕俄釋放美涉毒公民

在會面前夕，克里姆林宮確認釋放一名涉嫌將大麻帶入俄羅斯而被捕的美國男子。

28歲美國公民Kalob Byers Wayne於2月7日在莫斯科機場被捕，罪名是涉嫌攜帶少量大麻，克里姆林宮2月17日證實已釋放這名男子。

據《紐約時報》指，俄方「承認」這是在俄美高官於沙特會談前夕的善意姿態，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，在沙特舉行的會談將討論恢復俄美之間關係，「因此可以在這背景下看待某些事件」。

美國國務卿魯比奧2025年2月17日會見沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud，右）（Saudi Press Agency/Handout via REUTERS）

在美俄外長會談中，與會的美方官員還有美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）、華府中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff），俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）也會出席。

烏克蘭不參與美俄會談

路透社報道，訪問阿聯酋的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）17日表示烏方沒有參與美俄會談，並重申基輔應該參與有關其自身未來的任何討論。他並補充稱19日會按照原定計劃訪問沙特，但與美俄會談無關。

澤連斯基表示，他將邀請美國總統的俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg）20日訪問基輔時一同前往前線，了解烏軍情況。