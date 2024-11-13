美國最老114歲女子揭長壽3秘訣　全球200人瑞195都有「這」共通點

美國賓州一位老奶奶娜歐米（Naomi Whitehead）是全美在世最高齡的人瑞。



她分享，想要長壽的秘訣就是「努力工作」，並且健康飲食，還有信仰也能助你保持樂觀：

如果你不去教堂，那就再也沒有其他地方可以去了。

全美在世最高齡人瑞娜歐米（Naomi Whitehead）。（Facebook@St. Paul's Senior Living Community）

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根據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC），娜歐米生於1910年9月26日的喬治亞州，10月115歲的伊莉莎白（Elizabeth Francis）過世後，她便成為全美在世最年長的人。

娜歐米從小在農場長大，雖然平常她並不重視日常運動，卻會將體力用在「田裏耕地」，會幫忙採摘棉花和煙草，這也讓她維持健康的作息。

娜歐米曾大方分享自己的長壽秘訣，那就是「努力工作」，也從不抽煙、喝酒，大多數都保持健康飲食。

據《美聯社》報道，娜歐米認為，自己之所以長壽，全要歸功於良好的基因，以及烹飪、烘焙、繪畫和聽音樂等活動帶來的樂趣。

除此之外，信仰也幫助娜歐米在動盪時期，依舊得以保持樂觀，「如果你不去教堂，那就再也沒有其他地方可以去了」。她說道。對於信仰的熱忱，讓她即使年屆高齡，依舊可以完整背誦一段長篇的聖經經文。曾有專家訪問超過200名人瑞，其中僅有5人沒有信仰。

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娜歐米的丈夫以及三個兒子都已經離世，目前有10多位孫子孫女相伴。

娜歐米稱，與丈夫相愛50年，自從對方過世後便沒有打算再婚：

我說過，如果我真的愛他，就不會再結婚了。

對於想活到幾歲，她也僅回應：

上帝讓我活多久，我就會活多久。

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