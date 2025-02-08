日本百歲以上人口持續創新高已近10萬人　女人瑞佔比高達88.3%

以前總覺得「人生百年」這種說法有些誇張，但如今，說不定自己也能活到百歲。日本全國百歲以上老人已超過95000人。



基於截至2024年9月1日的居民基本台帳的資料，百歲以上老年人較上一年增加2980人至95119人，已連續54年增加。其中絕大多數為女性，佔比高達88.3%。

日本百歲以上長者人數已連續54年增加，其中絕大多數為女性。（Getty）

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1963年制定《老人福利法》時，全國共有153名百歲老人，1981年突破1000人，1998年突破1萬人，之後也一直在續成長。

從都道府縣來看，每10萬人中百歲老人最多的是島根縣（159.54人），最少的是埼玉縣（45.81人），相差近3.5倍。整體上呈現西高東低狀態，尤其是關東地區等大城市圈，每10萬人中百歲老人數量偏少。

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