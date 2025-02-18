公司稅收入漲 新加坡2024財年盈餘預計逾370億元 料2025更高
由於公司稅增加，新加坡2024財政年稅收比預期更好，政府為新加坡人提供的資助和支持也相應增加。
新加坡2024財政年預計有64億新元（約371億港元）盈餘，約為國內生產總值的0.9％。2025財政年同樣有盈餘，估計為68億新元（約394億港元），佔國內生產總值的0.9％。
新加坡在2024財年的稅收比預期好，主要是因為公司稅增加。過去，新加坡徵收到的公司稅都相當平穩，大約是國內生產總值的3.2％。可是，過去兩年這部分的稅收明顯增加，2024財年的佔比上升到大約4.1％。
新加坡總理兼財政部長黃循財星期二（2月18日）在國會發表新財年財政預算案聲明時指出，這是預料之外的變化。公司稅已經超越國家儲備淨投資回報貢獻（NIRC），成為新加坡總經常收入的最大來源。
公司稅收增加有幾個原因，部份是受到特定行業的景氣周期影響，例如金融業和批發貿易業。另外，也可能是因為跨國企業增加在新加坡的投資活動。
黃循財黃總理說，政府的總經常收入增加，花在新加坡人身上的支出也有所增加。例如，政府於去年12月為保健儲蓄（Medisave）填補了30億新元（約174億港元），協助國人應付終身健保（MediShield Life）的保費增加。
為了提升國家的競爭力，政府也撥出資源發展關鍵基礎設施，例如樟宜機場第五客運大樓（T5）。
然而，目前尚難判斷公司稅接下來會否持續增加。黃循財指出，為了把大型跨國企業的有效稅率提高到15％，國內補足稅（Domestic Top-up Tax）實施後，政府從2027財年開始，估計可再徵收到一些額外公司稅。
「但這部份增加的稅收會有多少，取決於這些跨國企業是否依舊認為，在新加坡投資具有吸引力。」
而且，美國政府最近宣布退出經濟合作與發展組織（OECD）和其他國家早前達成的共識，全球稅務環境面對極大不確定性。黃總理說，會留意美國和其他主要經濟體會否採取更多行動，並在必要時調整新加坡的政策。
但有一點可以確定的是，政府的支出一定會持續增加，到了2030年左右，支出將佔國內生產總值20％。
黃循財說：「我們會繼續密切留意政府的財政狀況，特別是如果更清楚未來的收入來源，政府將調整我們的中期預測。同時，我們會謹慎支出，並確保資源得到有效分配。如果近期內收入有增加，我們也會善加利用這些資源，以滿足社會和經濟的需求。」
本文獲《聯合早報》授權轉載