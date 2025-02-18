新加坡財政預算案：130萬戶家庭獲派4635元購物券　緩減通脹壓力

所有新加坡公民家庭接下來一年可獲得總值800新加坡元（約4635港元）的社區發展理事會鄰里購物券，符合條件的組屋住戶還能獲得多達760坡元（約4400港元）的水電費回扣，緩解生活費壓力。



這些鄰里購物券分兩次派發，預計約130萬戶家庭受益。今年5月發放的500元（約2897港元）購物券，有效期至今年12月31日；明年1月發放的300元（約1738港元），則會在明年12月31日後過期。

每輪購物券有一半可在參與計劃的超市使用，另一半則可用於參與的鄰里商店和小販攤位。

居住在組屋的新加坡公民家庭，如果家庭成員擁有不超過一個房產，今年4月和10月也可獲得額外的水電費回扣（U-Save）。

加上之前宣佈的水電費回扣，符合條件的一房或二房式組屋住戶，今年4月至明年1月，可獲得多達760元（約4400港元）的水電費回扣，抵消約六個月的水電費。

2024年11月28日，新加坡總理兼財政部長黃循財在泰國曼谷政府大廈舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

三房和四房式住戶分別可獲總值680元（約3940港元）和600元（約3477港元）的水電費回扣，約等於三個月的水電費。五房式及公寓式組屋的家庭，則可分別獲得520元（約3013港元）和440元（約2549港元）的回扣。

總理兼財政部長黃循財在星期二（2月18日）下午發布的2025年財政預算案聲明中，做出以上宣布。

黃總理說，烏克蘭戰爭爆發後，全球通貨膨脹2022年急劇上升，隨後因為能源、食物和供應鏈受阻，導致通脹維持高水平。

為緩解對新加坡人的影響，政府過去兩年提供額外援助措施，包括去年為定心與援助配套注資19億元（約110億港元）。

黃總理說，儘管通脹率今年預計進一步放緩，新加坡人仍在適應價格居高不下的現實。「只要還有需要，我們會在力所能及的範圍內繼續（為國人）提供支持。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

