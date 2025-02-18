新加坡財政預算案：130萬戶家庭獲派4635元購物券 緩減通脹壓力
撰文：聯合早報
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所有新加坡公民家庭接下來一年可獲得總值800新加坡元（約4635港元）的社區發展理事會鄰里購物券，符合條件的組屋住戶還能獲得多達760坡元（約4400港元）的水電費回扣，緩解生活費壓力。
這些鄰里購物券分兩次派發，預計約130萬戶家庭受益。今年5月發放的500元（約2897港元）購物券，有效期至今年12月31日；明年1月發放的300元（約1738港元），則會在明年12月31日後過期。
每輪購物券有一半可在參與計劃的超市使用，另一半則可用於參與的鄰里商店和小販攤位。
居住在組屋的新加坡公民家庭，如果家庭成員擁有不超過一個房產，今年4月和10月也可獲得額外的水電費回扣（U-Save）。
加上之前宣佈的水電費回扣，符合條件的一房或二房式組屋住戶，今年4月至明年1月，可獲得多達760元（約4400港元）的水電費回扣，抵消約六個月的水電費。
三房和四房式住戶分別可獲總值680元（約3940港元）和600元（約3477港元）的水電費回扣，約等於三個月的水電費。五房式及公寓式組屋的家庭，則可分別獲得520元（約3013港元）和440元（約2549港元）的回扣。
總理兼財政部長黃循財在星期二（2月18日）下午發布的2025年財政預算案聲明中，做出以上宣布。
黃總理說，烏克蘭戰爭爆發後，全球通貨膨脹2022年急劇上升，隨後因為能源、食物和供應鏈受阻，導致通脹維持高水平。
為緩解對新加坡人的影響，政府過去兩年提供額外援助措施，包括去年為定心與援助配套注資19億元（約110億港元）。
黃總理說，儘管通脹率今年預計進一步放緩，新加坡人仍在適應價格居高不下的現實。「只要還有需要，我們會在力所能及的範圍內繼續（為國人）提供支持。」
本文獲《聯合早報》授權轉載。