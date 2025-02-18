新加坡防長：美國亞洲形象已從「解放者」變「包租公」

當地時間2月14日，新加坡國防部長黃永宏（Ng Eng Hen）在參加第61屆慕尼黑安全會議的一場圓桌討論時指出，亞洲國家對美國的看法，已經從曾經被視為「道德合法性」的力量轉變為類似於「收租的房東」。



黃永宏舉例說：「對亞洲而言，自美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）發表就職演說以來的60年裏，美國的存在一直基於一種『道德合法性』，即一種暴政（殖民統治）不會被鐵腕暴政所取代。如今的美國進退失據——其形象已從解放者淪為橫衝直撞的攪局者，最終蛻變成坐收漁利的包租公。」

當地時間2月15日，新加坡國防部網站也發布了黃永宏這番講話的文字實錄，他指出：「所有人都清楚地意識到，我們生活在一個非常有趣的時代，過去80年來我們所秉持的觀念現已發生根本性變化。所以，這就是我們的出發點。」

圖為新加坡國防部長黃永宏5月4日出席第13屆亞洲國際海事防務展時致辭。（Twitter @IMDEXAsia）

「現在我們可以談談未來世界將會是怎樣的，但我認為在任何情況下，中國都將是一個關鍵角色，中美關係也將至關重要。」

他特別提到，特朗普（Donald Trump）上一次執政時引發貿易爭端，中美雙邊貿易額在2018年至2019年間下降了約10%。同時，歐洲也對中國加征關稅，但歐洲實際GDP也從3.5%降至0.4%。雖然這些並非完全是貿易爭端導致的結果，但卻都是事實數據。

「現在，美國正全方位發起新一輪關稅攻勢。問題在於我們的貿易將受到多大程度的影響。有人說，貿易和安全是同一枚硬幣的兩面，人們認為隨着貿易依賴關係的轉變，安全聯盟也會隨之改變。」黃永宏認為，在貿易方面，所有國家都會受到影響，這是不言而喻的，問題只是影響程度有多深。

2025年2月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

彭博社當地時間2月16日對此報道指出，在上一任總統拜登的領導下，美國試圖在亞太地區佈局一系列安全框架，以在南海等地區對抗中國。

而特朗普的新政府在上任的第一個月就明確表示，願意迅速改變美國已經實施了數十年的國防和經濟政策。這一轉變，引起了亞洲的關注，因為美國在該地區駐紮了數萬人的軍隊，而亞洲各國正試圖應對中美之間持續存在的緊張關係。

和東南亞大部份國家一樣，新加坡在日益複雜的地緣政治格局中，也正尋求一條中間道路——試圖在作為其重要安全夥伴和投資來源的美國，與作為其最大貿易夥伴之一的中國之間保持平衡。

2019年6月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在日本大阪舉行的二十國集團領導人峰會上（G20 Leaders Summit）舉行會晤。（Reuters）

報道指出，特朗普政府上台後，除了令亞洲地區緊張之外，也讓其北約盟友感到措手不及。此前，美國總統特朗普已同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話，兩國政府計劃就結束俄烏衝突展開直接的和平談判。

在此次慕安會上，許多歐洲官員擔心，特朗普減少對烏克蘭的支持，可能會鼓勵普京試探北約保衛其東部邊境的決心。

與此同時，美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）表示，美國理應從烏克蘭那裏獲得「回報」，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受特朗普團隊提出的稀土礦產交易將「非常明智」。此前，澤連斯基拒絕了美方一項協議草案，該草案將使美國能夠獲取烏克蘭的關鍵礦產。

本文獲《觀察者網》授權轉載

