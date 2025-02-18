俄方稱美俄外長會晤成功　克宮：普京準備好必要時與澤連斯基談判

撰文：藺思含
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總統外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）2月18日表示，美俄外長會晤已經成功結束，指雙方「談得不錯」。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已經準備好在有必要時與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）談判，並指烏克蘭有權利加入歐盟，但無法接受其加入歐洲的軍事聯盟。

烏沙科夫表示，俄美代表團就所有問題進行認真討論，談判進展得不錯，又指普京不太可能在下周與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤，難以談論會晤具體時間。

佩斯科夫則對媒體表示，若有必要，普京已經準備好與澤連斯基談判。由於澤連斯基作為烏克蘭總統的合法性存在疑問，因此雙方需就協議的法律基礎進行討論。

2025年2月12日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）通話。（X@ZelenskyyUa)

由於澤連斯基的總統任期原應在去年5月結束，烏克蘭官員曾指該國幾乎不可能在戰爭期間舉行總統大選，但普京多次質疑澤連斯基繼續擔任烏克蘭總統的合法性。

佩斯科夫表示，烏克蘭加入歐盟的問題是其主權權利，俄羅斯不打算對基輔指手畫腳，但在涉及軍事聯盟時，應該要劃定紅線。他說：「我們談論的是一體化和經濟一體化進程。當然，在這裏，沒有人可以對任何國家發號施令，我們也不會那樣做。」但佩斯科夫又指：「在與防務或軍事聯盟有關的安全問題上，我們的立場完全不同。」他表示，如果不全面考慮歐洲大陸的安全問題，就不可能達成持久和長期可行的解決方案。」

澤連斯基近日呼籲建立歐洲軍隊，佩斯科夫表示，目前為止，歐盟還沒有聯合防禦體制，但俄方必須密切關注、研究歐盟長期的軍事計劃並進行評估。

2024年11月27日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在哈薩克阿斯塔納舉行的俄哈會談簽字儀式上與克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）交談。（Reuters）
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