俄方稱美俄外長會晤成功　克宮：普京準備好必要時與澤連斯基談判

總統外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）2月18日表示，美俄外長會晤已經成功結束，指雙方「談得不錯」。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已經準備好在有必要時與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）談判，並指烏克蘭有權利加入歐盟，但無法接受其加入歐洲的軍事聯盟。



烏沙科夫表示，俄美代表團就所有問題進行認真討論，談判進展得不錯，又指普京不太可能在下周與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤，難以談論會晤具體時間。

佩斯科夫則對媒體表示，若有必要，普京已經準備好與澤連斯基談判。由於澤連斯基作為烏克蘭總統的合法性存在疑問，因此雙方需就協議的法律基礎進行討論。

2025年2月12日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）通話。（X@ZelenskyyUa)

由於澤連斯基的總統任期原應在去年5月結束，烏克蘭官員曾指該國幾乎不可能在戰爭期間舉行總統大選，但普京多次質疑澤連斯基繼續擔任烏克蘭總統的合法性。

佩斯科夫表示，烏克蘭加入歐盟的問題是其主權權利，俄羅斯不打算對基輔指手畫腳，但在涉及軍事聯盟時，應該要劃定紅線。他說：「我們談論的是一體化和經濟一體化進程。當然，在這裏，沒有人可以對任何國家發號施令，我們也不會那樣做。」但佩斯科夫又指：「在與防務或軍事聯盟有關的安全問題上，我們的立場完全不同。」他表示，如果不全面考慮歐洲大陸的安全問題，就不可能達成持久和長期可行的解決方案。」

澤連斯基近日呼籲建立歐洲軍隊，佩斯科夫表示，目前為止，歐盟還沒有聯合防禦體制，但俄方必須密切關注、研究歐盟長期的軍事計劃並進行評估。