美國加關稅｜林宣武支持向世貿提申訴　陳振英料將刺激通脹礙減息

特區政府決定就美國向香港產品加徵10%關稅，向世界貿易組織提出申訴。香港付貨人委員會主席林宣武，指美國不尊重香港獨立關稅區地位，香港必須抗議。



美國對華進口貨品加徵一成關稅，中國當局和本港向世貿組織提出申訴。（Reuters）

林宣武今早（8日）在商台節目中說，本港廠商過去10年一直部署，以中國加一模式在東南亞、南美洲等地設產業鏈，但中小企人才和資金較弱，面對較大困難，又預期在美國的舉措下，影響本港的不明朗因素只會愈來愈多，企業即使投資國外，仍然會有風險。

陳振英：可能要下半年才減息

出席同一節目的金融界立法會議員陳振英指，美國對外加徵關稅，會刺激通脹，影響減息幅度，可能要到下半年才減息，香港在聯繫匯率下，只能維持利率不變，雖然香港經濟勢頭不錯，不過未來可能仍然面對艱難。

商經局局長丘應樺與多個主要商會代表會面，包括香港總商會、香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、中華出入口商會、香港工業總會及香港中國企業協會，向他們簡介政府就美國加徵關稅向世貿提申訴，並討論應對措施。（商經局FB圖片）

特區政府昨日（7日）宣布，基於美國宣布對香港產品加徵一成關稅，決定就事件向世界貿易組織（世貿組織）提出申訴。政府發言人指，美國的做法嚴重違反世貿組織規則，並無視香港根據《基本法》第116條及獲世貿組織肯定作為單獨關稅地區的地位。特區政府將根據世貿組織爭端解決機制，就美方的無理措施正式啓動程序，以捍衛合法權益。

而商經局局長丘應樺隨即與多個主要商會代表會面，包括香港總商會、香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、中華出入口商會、香港工業總會及香港中國企業協會，向他們簡介事件最新發展，並討論應對措施。他呼籲業界團結一致，應對美方的無理措施。政府會繼續密切留意事態發展，與業界保持緊密聯繫，共同捍衛香港的合法權益。