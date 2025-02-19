以色列外長：加沙停火協議次階段本周起談判　將要求徹底非軍事化

英國媒體2月18日報道，以色列外長薩爾（Gideon Sarr）表示，以色列本周將會與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）就加沙停火協議的第二階段進行間接談判，議題將包括交換雙方剩餘的被扣押人員，以方預料亦會要求加沙地帶實現徹底非軍事化。



據路透社報道，停火協議的第二階段談判原定本月4日展開，但調解方卡塔爾表示至今尚未正式開始。外界預料談判將會十分艱鉅，因為當中牽涉戰後加沙的管治等問題，雙方在相關議題仍存在巨大分歧。

2024年10月24日，卡塔爾首相及外交部長穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒薩尼（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani，簡稱穆罕默德）在卡塔爾多哈出席記者會。（Reuters）

報道引述薩爾指，以色列不會接受哈馬斯或任何其他恐怖組織繼續留在加沙，以方知道阿拉伯國家對加沙地帶提出的替代方案，指總理內塔尼亞胡亦認為有關方案值得探索。

他又談到，如果與哈馬斯的談判富建設性，以色列將繼續參與，並可能延長在1月19日生效，原定為期42日（6星期）的第一階段停火協議。

2025年2月18日，以色列外長薩爾（Gideon Sarr）召開記者會時發表講話。（X@IsraelArabic）

以色列安全官員17日表示，以方準備在20日從哈馬斯接收4具人質遺體，而哈馬斯也將在22日釋放6名存活的人質。