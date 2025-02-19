以色列外長：加沙停火協議次階段本周起談判 將要求徹底非軍事化
撰文：王海
出版：更新：
英國媒體2月18日報道，以色列外長薩爾（Gideon Sarr）表示，以色列本周將會與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）就加沙停火協議的第二階段進行間接談判，議題將包括交換雙方剩餘的被扣押人員，以方預料亦會要求加沙地帶實現徹底非軍事化。
據路透社報道，停火協議的第二階段談判原定本月4日展開，但調解方卡塔爾表示至今尚未正式開始。外界預料談判將會十分艱鉅，因為當中牽涉戰後加沙的管治等問題，雙方在相關議題仍存在巨大分歧。
報道引述薩爾指，以色列不會接受哈馬斯或任何其他恐怖組織繼續留在加沙，以方知道阿拉伯國家對加沙地帶提出的替代方案，指總理內塔尼亞胡亦認為有關方案值得探索。
他又談到，如果與哈馬斯的談判富建設性，以色列將繼續參與，並可能延長在1月19日生效，原定為期42日（6星期）的第一階段停火協議。
以色列安全官員17日表示，以方準備在20日從哈馬斯接收4具人質遺體，而哈馬斯也將在22日釋放6名存活的人質。
以色列國防部新設專門機構 推動巴人「自願」離開加沙以色列稱2.20將接收4具人質遺體 哈馬斯22日再釋放6人以色列代表團往開羅 就加沙停火協議繼續談判以色列前談判代表批政府兩度錯失加沙停火機會 內塔尼亞胡：荒謬