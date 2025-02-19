王毅：支持一切有利烏克蘭和談的努力　加沙不應是談判籌碼

英國媒體2月18日報道，聯合國安理會同日以「踐行多邊主義，改革完善全球治理」為題召開高級別會議，本月擔任輪值主席國的中國，由外長王毅主持會議。他發言時表示，中方支持一切有利於烏克蘭和談的努力，將繼續遵循國家主席習近平去年提出的4點主張。在中東問題上，王毅強調，堅持兩國方案至關重要，加沙與西岸是巴勒斯坦人的家園，不是討價還價的籌碼。



路透社引述王毅的發言報道，自從中華人民共和國恢復在聯合國合法席位以來，中方一以貫之，不斷為全球治理作出中國貢獻，現時已經成為聯合國維和行動的關鍵力量，為世界和平點亮希望。

2025年2月18日，位於美國紐約的聯合國總部，中國外交部長王毅在出席聯合國安理會會議後向記者發表講話。（Reuters）

王毅說國家主席習近平提出的構建人類命運共同體理念，以及全球發展、安全及文明倡議，就是為了改革完善全球治理提供的中國方案；又說作為最大發展中國家，中國聚精會神推進高質量發展，堅定不移擴大高水平開放，已經成為150多個國家及地區的主要貿易伙伴，中國倡導普惠包容的經濟全球化，推動高質量共建「一帶一路」，為促進各國繁榮發展作出重要貢獻。

王毅強調作為聯合國創始會員國，中國帶頭踐行真正的多邊主義，至今已加入幾乎所有普遍性政府間國際組織，以及600多項國際公約及修正案，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，不斷為聯合國事業添磚加瓦。

2025年2月18日，位於美國紐約的聯合國總部，中國外交部長王毅出席聯合國安理會以「踐行多邊主義，改革完善全球治理」為題召開的高級別會議並發表演說。（Reuters）

王毅亦提到俄烏戰事，強調中方支持一切有利於和談的努力。至於中東問題，王毅說加沙地帶及約旦河西岸係巴勒斯坦人民的家園，不是政治談判的籌碼，巴勒斯坦人治理巴勒斯坦是衝突過後加沙治理必須遵循的重要原則。他敦促安理會超越狹隘的地緣政治考慮，倡導團結與合作。