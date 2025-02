中國外交部長王毅2月14日出席第61屆慕尼黑安全會議,在中國專場致辭並回答了現場提問。

在談到中美關係時,王毅表示,中國人從來不信邪、不怕鬼,新中國就是在戰勝各種艱難險阻中發展壯大起來的。中國有句古話:「天行健,君子自強不息」。中國還有句話說得很形象,「他強任他強,清風撫山崗;他橫任他橫,明月照大江」。這就是中國人的氣度、中華民族的品格。任爾東西南北風,我自泰然處之,巋然不動。

王毅接着說,這幾句可能翻譯起來不容易,「可以找DeepSeek來幫一幫忙」。也算給當下大熱的DeepSeek做了一次國際推廣。

到底該怎麼翻譯這幾句話,我請教了DeepSeek,得到的答案精妙到令人震驚。最專業的翻譯,大概也就是這個水平吧。

我問:「他強任他強,清風撫山崗;他橫任他橫,明月照大江」這句話的寓意是什麼?英文如何翻譯。

DeepSeek先給出了寓意解析 ,說:這句話的寓意是:**面對外界的強勢與紛擾,保持內心的從容與堅定,不被外界干擾所動搖,以柔克剛、以靜制動**。

- **前半句**(他強任他強,清風拂山崗):無論他人如何強勢,你只需像山崗上的清風一樣淡然處之,不為所動。

- **後半句**(他橫任他橫,明月照大江):無論他人如何蠻橫,你應如明月映照江河一般,以寧靜包容的姿態應對。

它融合了道家「無為」與儒家「中庸」的思想,強調在逆境中以內在的定力和智慧化解衝突,而非硬碰硬。

然後給出了兩種英文翻譯方式:

1.**直譯(保留意境與對仗):**

"Let the strong be strong, as the gentle breeze brushes the mountain ridge;

Let the harsh be harsh, as the bright moon shines upon the great river."

2.**意譯(強調核心寓意):**

"Stay unshaken like a mountain caressed by the wind, no matter how others dominate;

Remain serene like the moon reflecting on the river, no matter how others provoke."

在翻譯註解中,DeepSeek給出了進一步註釋:

1. **修辭處理**:

- 中文的「清風拂山崗」「明月照大江」運用自然意象,英文用「gentle breeze」「bright moon」保留詩意。

- 「任他強/橫」譯為「Let the strong/harsh be...」既忠實原文,又符合英語表達習慣。

2. **哲學適配**:

- 「拂」(brush/caress)和「照」(shine/reflect)選用輕柔動詞,呼應以柔克剛的智慧。

- 增加「stay unshaken」「remain serene」點明「內心堅定」的隱含主旨,便於英文讀者理解。

我又問:「天行健,君子自強不息」的寓意是什麼?翻譯成英文怎麼翻譯?

DeepSeek給出的寓意解析是:這句話出自《周易·乾卦》,寓意是:**宇宙運行剛健不息,君子應效法天道,在人生中不斷自我完善、奮發進取,永不停止追求卓越的腳步**。

- **「天行健」**:以天體(如日月星辰)永恆運轉、永不停歇的自然規律,象徵宇宙的剛健與生命力。

- **「君子以自強不息」**:強調人應順應天道,通過持續自我修煉、克服困難,實現道德與能力的雙重提升。

它體現了儒家「天人合一」的思想,將自然法則與人的道德實踐結合,鼓勵積極入世、堅韌不拔的精神。

然後它同時給出了三種英文翻譯:

1.**直譯(保留意象與節奏):**

"As heaven moves with vigor,

a noble person strives tirelessly to strengthen oneself."

2.**意譯(突出哲學內涵):**

"The cosmos thrives in ceaseless motion;

thus, a true gentleman cultivates himself without rest."

3.**經典參考譯法(學界常用):**

"The movement of heaven is full of power.

The superior man makes himself strong and untiring."

在翻譯註解中,DeepSeek進一步解釋說:

1. **文化概念處理**:

- 「天」譯為「heaven」或「cosmos」,前者貼近中文傳統宇宙觀,後者更符合現代科學語境。

- 「君子」譯為「noble person」「gentleman」或「superior man」,需根據受眾選擇:西方讀者對「gentleman」更易理解,但「superior man」更貼近儒家原義。

2. **動詞選擇**:

- 「自強不息」中「自強」強調主動提升(strive to strengthen),而非被動變強(become strong);「不息」用「tirelessly」「without rest」「untiring」均可,但需避免「never stop」的絕對化表述。

3. **哲學適配**:

- 添加「thus」或「therefore」明確邏輯關係(天道→人道),幫助英文讀者理解「效法」的隱含關聯。