歐盟：尚未提出降低美國進口汽車關稅的有關提議

正在努力避免與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發生貿易衝突的歐洲聯盟說，它尚未提出任何有關降低美國進口汽車關稅的具體提議。



彭博社（Bloomberg）引述歐洲委員會周二（2月18日）的聲明說：「任何關稅削減都必須是互惠互利的，並在公平和基於規則的框架內進行談判。」歐盟正加緊努力以免與特朗普發生關稅爭端。特朗普說，他計劃對全球貿易夥伴徵收對等關稅，在談到美國打算針對的措施時曾以歐盟增值稅為例。

特朗普上周宣布對等關稅時說，歐盟已經降低了汽車關稅。儘管歐盟表示事實並非如此，但特朗普的言論顯示，這些徵稅問題已經列入他的議程。此外，特朗普宣布對進口鋼鋁徵收25%的關稅，並提出提高汽車關稅——此舉對德國汽車製造商的打擊尤甚。

2025年2月13日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓白宮橢圓形辦公室簽署開徵對等關稅（reciprocal tariffs）的行政命令。（Reuters）

歐盟貿易事務專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）將前往華盛頓，周三（19日）下午將與剛獲參議院通過提名的美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表提名人格里爾（Jamieson Greer）、特朗普的首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）會晤。歐洲委員會發言人吉爾（Olof Gill）證實此次會晤。

特朗普一直要求歐盟降低對美國汽車的關稅，目前為10%，而美國的關稅水平為2.5%。但是，任何此類舉措都將迫使歐盟降低對所有世界貿易組織成員的關稅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

