美俄達成協議推動結束俄烏戰爭　澤連斯基與歐洲高官表示擔憂

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）2月18日在沙特阿拉伯利雅得達成協議，討論推動結束俄烏戰爭。此舉沒有烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）和歐洲領導人的參與，引發他們的擔憂。



澤連斯基同日會見土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）後表示，沒有烏克蘭參與的談判毫無意義：「至關重要的是，任何關於結束戰爭的談判都不能背着俄羅斯侵略的主要承擔者進行。」

2025年2月18日，烏克蘭總統澤連斯基在土耳其首都安卡拉（Ankara）和土耳其總統埃爾多安舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

澤連斯基講話結束後把原定19日訪問沙特阿拉伯的行程，推遲至3月10日。

日本放送協會（NHK）引述芬蘭外交部長瓦爾托寧（Elina Valtonen）周二表示，她也深感擔憂：「我們並不反對美國和俄羅斯坐下來談判。但當然地，他們不可能就涉及烏克蘭和歐洲的任何事宜達成一致。」

2025年1月23日，芬蘭外交部長兼歐洲安全與合作組織（OSCE）輪值主席瓦爾托寧（Elina Valtonen）在奧地利維也納介紹了2025年OSCE輪值主席國計劃。（Reuters）

她還表示，相信莫斯科最近幾天已經開始慶祝，只是因為過去幾天美國人做出了許多讓步。

瓦爾托寧強調，美國需要用行動來體現特朗普「以實力求和平」的承諾，還補充道，俄羅斯的威脅不會因為「屈服」而消失。