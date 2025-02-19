美俄開始「瓜分」烏克蘭　他們急了又怎樣

當地時間2月18日，俄美代表在沙特會面，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京最快將於本月底會面，烏克蘭問題再臨關鍵節點。俄羅斯方面目標明確。俄總統普京為代表團定下三項任務：討論美俄恢復正常關係、開始關於烏克蘭問題的可能談判，以及最高層接觸的前景。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）向外界表示，此次會談是結束烏克蘭危機的第一步，會談整體是「好的」。魯比奧稱，工作仍在繼續，目標是公平、持久、可持續地結束俄烏衝突。

烏克蘭戰爭爆發近3年，左談右談都沒什麼變化，這次美俄直接雙向「奔赴」，讓烏克蘭和歐洲都傻了眼。

很顯然，烏克蘭這個當事國，特朗普政府一開始是明顯沒有知會烏克蘭。美國和俄羅斯直接談判完全拋開烏克蘭這個當事國，把「瓜分」烏克蘭明目張膽寫在臉上。澤連斯基在慕尼黑安全會議上還表示，「我不相信俄羅斯準備進行談判，特朗普對我說，普京想結束戰爭。我回答說，『普京是個騙子。我希望你能向他施壓，因為我不信任他』。」

美俄外交代表團2月18日在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）舉行會談，討論改善雙方關係及結束烏克蘭戰爭的談判。

澤連斯基還強調，烏克蘭不會接受任何沒有烏方參與的和平協議，「烏克蘭永遠不會接受背地裏達成的交易。沒有烏克蘭參與，就沒有關於烏克蘭的決定。沒有歐洲參與，就沒有關於歐洲的決定。」這一切都看來都有些好笑，澤連斯基說什麼都沒人會聽，更沒人放在眼裡。再明顯不過，澤連斯基或者說烏克蘭顯然對這場烏克蘭談判並沒有太大決定權，因為烏克蘭只是美國的代理人，真正有決定權的是美俄。澤連斯基不過就是美國扶持的傀儡人設相符。

美俄會晤後，特朗普當地時間2月18日在海湖莊園回答提問時，嚴厲批評了澤連斯基。當被問及烏克蘭沒有參與談判時，特朗普批評了澤連斯基的領導能力，表示澤連斯基三年前就該結束這一切，就不應該開始這一切。他表示，澤連斯基本可以達成停火協議。特朗普暗示，如果烏克蘭想在談判桌上有一席之地，就應該舉行新的選舉。他表示，現在的情況是烏克蘭還沒有舉行選舉，烏克蘭領導人的支持率下降到了4%。

2025年2月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）特朗普批評了澤連斯基的領導能力，表示澤連斯基三年前就該結束這一切。（Reuters）

美國和俄羅斯準備自己單獨談，更沒打算叫上歐洲這些被放血的國家。最「搞笑」，再慘的就是歐洲。俄烏衝突爆發後，對歐洲經濟衝擊非常大，不但加劇歐洲通脹，也讓歐洲工業受到極大衝擊，一度出現能源危機，還去高價購買美國LNG天然氣。但即使這樣，歐洲仍然被美國當槍使，聽從美英去大力援助烏克蘭，讓俄烏衝突持續得更長，這完全就是歐洲在給自己放血，被賣了還在幫人數錢。

結果，歐洲不但被人放血，還自己主動大出血，結果現在俄烏談判，美國直接把歐洲一腳踢開，都沒打算叫上歐洲國家，這些歐洲國家過去兩年出了那麼多錢，結果連說話權都沒有。歐洲國家坐不住了，馬克龍立即召集就烏克蘭和歐洲安全問題舉行第二次緊急會議。英國首相、北約秘書長、西班牙首相、德國總理茨、意大利總理、歐盟委員會主席這些人都悉數出席。但那又怎麼樣呢？歐洲如果能「駕馭」烏克蘭問題，早就不是今天的情況了，不是嗎？

所以烏克蘭問題，從來都是美俄的博弈。回頭看，這次美俄對於「瓜分」烏克蘭的談判，始於特朗普在2月12日和普京長達90分鐘的電話。特朗普當天在社交媒體上發文說，美俄雙方同意就結束俄烏衝突進行「緊密合作」，並派遣各自團隊「立即開始談判」。 顯然這次通話，已經把大的基調給定下了。

俄羅斯外長拉夫羅夫（右）2025年2月18日在沙特與美國代表團會談（REUTERS）

特朗普在跟普京通話後，就在隨後的記者會上透露了一點：他可以接受烏克蘭不加入北約。並且，同一天，美國國防部長海格塞斯在布魯塞爾說，烏克蘭想恢復2014年前的邊界不現實。這事實上就基本意味着美國將滿足俄羅斯的最主要兩個訴求：其一，明確不讓烏克蘭加入北約；其二，保留當前俄羅斯和烏克蘭的事實控制邊界。美國這實際上就是把烏克蘭「賣」了。

那麼既然是瓜分烏克蘭，俄羅斯獲得了事實上的領土，那麼美國獲得了什麼？答案是資源。特朗普在2月3日就表示：建議烏克蘭用稀土換取美國的援助。他表示希望基輔方面提供礦產資源，作為對華盛頓數千億美元支持的「對等回報」。

2月10日，特朗普再次表達了對於烏克蘭價值5000億美元稀土的興趣，並稱烏方已「基本上同意」他提出的「稀土換援助」的協議。

2025年2月4日，德國慕尼黑，圖為澤連斯基出席德國安全會議。（Reuters）

特朗普在採訪中稱，「美國將向烏克蘭提供超過3000億美元，可能達到3500億美元」的各種形式的援助。」但特朗普補充說，美國繼續為基輔提供資金而不尋求任何回報是「愚蠢的」。特朗普表示：「我希望我們的資金得到保障，因為我們要花費數千億美元。他們擁有極其寶貴的土地，可以開發稀土、石油和天然氣等資源。我告訴他們，我想要同等價值的東西，比如價值5000億美元的稀土，他們基本上同意了。」在特朗普看來，想要繼續援助烏克蘭，那麼烏克蘭就得拿相對應的資源來換。

此外，在美俄談判幾乎同一時間，據俄羅斯《消息報》報道，俄羅斯、美國、法國、英國及其他多個國家將參與印尼組織的「科莫多-2025」軍事演習。自俄烏衝突爆發以來，俄羅斯與美國、北約存在着不小分歧和不少對抗。在這樣的緊張局勢下，俄羅斯參與此次有眾多北約國家參與的演習，釋放了重大信號。當俄羅斯與美西方國家在這個敏感時刻聯合軍事演習，只能說求澤連斯基心理陰影面積。

總之，美國和俄羅斯這場瓜分烏克蘭的談判，實際上就是，俄羅斯拿到了領土，美國拿到了資源，歐洲「放血」，烏克蘭「買單」。

2019年6月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在日本大阪舉行的二十國集團領導人峰會上舉行會晤。（Reuters）

當然，目前美俄雙方還只是同意開始談，但距離談完，還有很長距離，接下來雙方打打談談也是很正常的事情。並不是說一場會談，俄烏衝突就結束了，這顯然並不現實。俄烏衝突距離真正結束，顯然並沒有那麼快。

最關鍵問題是，即使未來過幾個月，俄烏衝突實現停火，但這個停火又能持續多長？美國能放棄武裝烏克蘭？這顯然也有很大問題。圍繞着俄烏衝突背後，還有很多問題，各方的利益矛盾交織，複雜無比。