美俄外長會談　美媒記者：雙方提3階段和平計劃　包括烏克蘭大選

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周二（18日）在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）會談。美媒記者引述接近沙特會談的多名個外交消息人士透露，美國和俄羅斯提出一個3階段和平計劃，包括停火、烏克蘭舉行選舉，然後簽署最終協議。



霍士新聞記者Jacqui Heinrich在X上發文稱，消息人士透露，美國和俄羅斯認為在烏克蘭舉行新的選舉是和平進程成功的關鍵條件，這一提議預計會引發爭議，白宮尚未對此發表評論，但可能很快會做出回應。

Jacqui Heinrich指，多名外交消息人士提供烏克蘭方面的解讀：「普京評估選出一個傀儡總統的可能性相當高，並且相信除了現任總統之外的任何候選人都將更加靈活，願意進行談判和讓步。而特朗普準備接受任何選舉結果，包括一個親俄傀儡當選的可能性。特朗普和普京認為澤連斯基連任的可能性很低。」

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，在美國宣布其代表團成員後，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）將任命烏克蘭問題談判代表團的成員。

烏沙科夫稱：「美國人將任命他們的代表，我們將任命我們的代表，然後工作可能開始。」

至於誰將代表俄羅斯進行談判，烏沙科夫說：「目前還不清楚。總統將在得知美方參加人員名單後做出決定。」