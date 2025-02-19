特朗普政府繼續精簡人手　已解僱拜登任命檢察官　NASA將遭殃

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（2月18日）表示，他已指示司法部解僱前總統拜登（Joe Biden）時代所有剩餘的美國檢察官，並聲稱該部門已經「前所未有地政治化」。此外，火箭科學家、銀行監管者和稅務執法人員據報為新一輪裁員的目標。



特朗普18日在社交平台Truth Social發貼文稱：「過去四年來，司法部的政治化達到了前所未有的程度。我們必須立即『清理門戶』，恢復信心，美國的黃金時代必須擁有公正的司法制度。」白宮上周向全國幾名由拜登任命的美國檢察官發出了解僱通知。

除司法部外，據路透社引述據消息人士稱，周二的裁員行動將擴大至美國太空總署（NASA），預計將裁掉1000名新員工，包括火箭科學家。同時矛頭也指向了監管大企業和徵收稅款的政府機構，以精簡被認為臃腫、腐敗、對特朗普不夠忠誠的聯邦政府工作人員。

在特朗普的支持和讚揚下，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）負責的政府效率部（DOGE）席捲了聯邦機構，自1月20日就職以來已削減數千個工作崗位。馬斯克的團隊表示，至今已節省550億美元（約4276億港元）的開支。