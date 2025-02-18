DOGE查美國財政部　發現37萬億元款項難以追溯

美國富豪馬斯克（Elon Musk）帶領的政府效率部（DOGE）周一（2月17日）宣布，財政部約4.7萬億美元（約36.57萬億港元）的支付缺少一種將財政部付款與預算項目聯繫起來的識別碼「財政部賬戶符號」（TAS），導致幾乎不可能使得追蹤交易。



DOGE聲明：

2025年2月4日，美國華盛頓，佛州民主黨眾議員弗羅斯特（Maxwell Frost）參加美國財政部門外的抗議集會，他手舉「沒人選了馬斯克（Elon）」的標語牌。（Reuters）

DOGE在社交平台X（舊稱Twitter）上表示：「在聯邦政府中，TAS欄位對於約4.7萬億美元的付款而言不是必須的，而且經常留空，使得追蹤這些交易幾乎不可能。」

「自周六起，TAS已成為必填欄位，以增進人們對資金實際流向的了解。多虧了財政部出色的工作。」

馬斯克在X上轉發了DOGE推文，並稱這項變化是財政部支付誠信的重大改善：「這是 DOGE、財政部和美聯儲共同努力的成果。 大家都做得很好。」

美國財政部每年負責處理價值數萬億美元的政府支付，也是特朗普1月就任後DOGE嵌入的首批機構之一。該部門的DOGE職員已被授權訪問高度敏感的支付系統，以根除浪費、欺詐和濫用。

DOGE最近提議財政部取消紙本支票，稱此舉將為納稅人「每年節省至少7.5億美元」。