美國就業數據多偏差？　內媒統計：大選年常現數值高估

在世界首富馬斯克（Elon Musk）17日質疑美國社會保障系統數據有問題後，美國就業數據也引起關注。據中國內地《每日經濟新聞》19日報道，在統計2000年至今美國官方發布的非農就業數據初值和修正值後發現：美國大選年往往會出現數據被極端高估的情況，而極端低估則多出現在總統上任首年。



美國非農就業數據通常在每月第一個星期五公布，勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）會在公布後的兩個月內對數據進行兩次修正‌，因此存在初值和終值有差距的情況。

2022年10月7日，華盛頓特區一家Chipotle餐廳前懸掛著「正在招募」的標誌。美國勞工部宣布，9 月美國新增就業26.3萬個，失業率降至 3.5%。（Getty）

《每日經濟新聞》報道指出，在美國3個大選年2008年、2020年和2024年，非農數據初值分別高估87.7萬、71.9萬和30.8萬，均為歷史罕見的高數值。

報道也指，拜登（Joe Biden）任期內的修正幅度格外突出，2021年上修多達11次，全年累計上修190.4萬人。2023年，10次下修，2次上修，累計下修36萬。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前就有抨擊稱拜登政府偽造就業數據。他在2024年8月一次競選演講中說：「最近的就業數據是偽造的。這對我們的經濟是極大的侮辱；之前我們看到的數據並不出色但過得去，現在調整後的數據則是災難式。」