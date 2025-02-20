庫克群島與中國簽署協議　新西蘭外長：須「重置」與該國關係

新西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）稱，在太平洋鄰國庫克群島（Cook Islands）未經協商與中國簽署協議後，新西蘭必須「重置」與庫克群島的關係。



據路透社報道，彼得斯星期三（2月19日）在惠靈頓向太平洋島國政治科學協會發表演講時表示，庫克群島總理布朗與北京的不透明交往，是考驗與新西蘭憲法關係的最新嘗試。

彼得斯說：「雖然庫克群島和新西蘭人民的聯繫仍然牢固，但我們目前在政府間關係方面面臨挑戰……我們需要重置雙方政府的關係。」

圖為2024年3月18日，新西蘭首都惠靈頓（Wellington）議會，中國外交部長王毅會面新西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）。（Reuters）

庫克群島是一個自治國家，但它長期與新西蘭有自由聯合（free association）關係。庫克群島也被允許實行獨立的外交政策，但必須就安全、國防和外交政策問題與新西蘭進行磋商。

布朗本月訪問北京，與中國在教育、經濟、基礎設施、漁業、災害管理和海底採礦等領域建立了戰略夥伴關係。

這給新西蘭敲響了警鐘，因為擔心中國在該地區的影響力不斷增強，以及對該國國家安全的潛在威脅。

布朗與中國達成協議之前，庫克群島試圖創建自己的護照和公民身份。庫克群島居民持有新西蘭護照。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

