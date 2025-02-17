新西蘭旅遊宣傳標語遭嘲諷　反對黨：似趕客或是大特賣口號

新西蘭2月16日針對澳洲遊客推出標語為「Everyone must go!」的旅遊宣傳活動遭到嘲笑，因為它聽起來像清倉大特賣的口號，而且在公共服務部門大規模裁員和大量新西蘭人移居海外的背景下，宣傳活動顯得格格不入。



《衛報》報道，該宣傳活動將於2月至3月期間在澳洲的電台和社交媒體上進行，旨在鼓勵澳洲旅客前往新西蘭。新西蘭旅遊部長厄普斯頓（Louise Upston）說：「新西蘭旅遊局的這次宣傳活動想告訴我們的澳洲朋友，我們已開始營業，有一些很棒的優惠，期待很快能見到您。」

不過這句以人們觀光照片為背景的標語很快在新西蘭國內成為嘲笑的對象。反對派政客和社交媒體用戶將其比作清倉大特賣廣告、世界末日的營銷活動，或對上廁所的迫切請求。綠黨旅遊事務發言人韋迪布朗（Celia Wade-Brown）向新西蘭廣播電台（RNZ）稱，這句標語「可能是指我們一些遊客多的景點需要建更多的廁所，有些地方排隊的人多的荒謬，但每個人都要去（Everyone must go!）。」

新西蘭政府2月16日推出標語為「Everyone Must Go!」的旅遊宣傳，以吸引澳洲遊客。（新西蘭政府網）

還有一些批評人士表示，這句標語聽起來像是在命令新西蘭人離開該國，因為新西蘭的離境率已經達到了歷史新高。一名社交媒體用戶表示：「如果我領導的政府看到移民人數創下紀錄，我絕對不會選擇『每個人都必須走』作為口號。」

但這項旅遊活動宣傳的原意是為吸引遊客、數碼遊牧（Digital Nomad）和海外投資者前往新西蘭，以促當地進經濟發展。澳洲是新西蘭旅遊業最大貢獻國，每年國際遊客約44%為澳洲人。