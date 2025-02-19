教宗留醫｜意總理探望稱靈敏幽默　英媒：瑞士近衛隊為葬禮排練

88歲的教宗方濟各（Pope Francis）自2月14日入院以來，至19日仍然留院，梵蒂岡此前指他確診雙側肺炎、呼吸道感染「情況依然複雜」。由於教宗多年前曾切除部份肺部，因此這次感染尤其令人擔憂。意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）於19日到羅馬的傑美立醫院（Gemelli Hospital）探望，指方濟各清醒、反應靈敏、心情愉快，「我們如常開玩笑，他維持其眾所周知的幽默感」。



路透社同日引述梵蒂岡官員稱，方濟各毋需使用呼吸機，可以自主呼吸，且已經能夠下床，坐在扶手椅上做一些工作。但英國《每日郵報》（Daily Mail）引述瑞士及美國媒體稱，瑞士近衛隊已開始為方濟各的葬禮排練。方濟各也向密切人士稱，他「這次可能撐不住了」。



圖為2025年2月12日，教宗方濟各（Pope Francis）在梵蒂岡出席每週公開接見。（Reuters）

英國《每日郵報》報道，根據瑞士報紙Blink報道，負責保護教宗的瑞士近衛隊，已開始為葬禮排練，衛隊成員實行宵禁「為教宗去世做準備」。

另美國政治新聞網站Politico也報道，兩名與教宗關係密切的人士稱，方濟各一直忍受著劇烈的疼痛，告訴他們「這次可能撐不住了」。其中一人表示，教宗最初拒絕去醫院，但被明確告知有死亡危機後，最終同意入院。

報道稱，醫生在過去的週日禁止他例行晨禱佈道，令教宗感到不安。而在過去一個月，其健康狀況惡化，令他也開始做「收尾工作」，確保在天主教會在當前的政治敏感時刻，能夠延續其路線。包括為認同其方向的對象，任命重要職位。

圖為2025年1月26日，在梵蒂岡聖彼得大教堂舉行的世界通訊禧年彌撒上，一名瑞士近衛隊隊員站立。（Reuters）

確診雙側肺炎加呼吸道感染 治療具挑戰性

梵蒂岡此前表示，方濟各獲確診雙側肺炎，且呼吸道感染「情況依然複雜」，需要以皮質類固醇（corticosteroid）和抗生素治療，使得「治療更具挑戰性」，但強調他仍精神抖擻。路透社指雙側肺炎可導致呼吸困難，但引述梵蒂岡官員消息稱，教宗毋須使用呼吸機。

梵蒂岡同日稍早時間公布，教宗日程表上的所有公共行程，將至少取消至週日（23日）。根據規劃，教宗原定於週末主持幾場慶祝2025禧年活動。梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）稱，方濟各於前一晚睡得很安穩，並在翌日吃了早餐。

圖為2025年2月19日，教宗方濟各（Pope Francis）繼續留醫的意大利羅馬的傑美立醫院（Gemelli Hospital）外，一群孩子在已故教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）的雕像前，為教宗方濟各祈禱。（Reuters）

教宗再無發燒 專家：不一定是件好事

教宗14日因支氣管炎及輕微發燒，被送往意大利羅馬的傑美立醫院（Gemelli Hospital）。梵蒂岡17日指出，教宗的呼吸道存在多重微生物感染，醫生已更改治療方法，以應對「複雜的臨床情況」，教宗將按需要持續留院，但目前情況穩定，已沒有發燒。

但英國《每日郵報》引述羅馬傳染病和老年病專家Carmelo D'Asero的說法稱，教宗沒有發燒並不一定是件好事，因高燒是免疫系統對病原體產生反應的表現，而「低燒和嚴重的支氣管感染……是免疫反應下降的跡象，這讓我們更加擔心。 如果他發燒的話，情況可能會好一些」。

方濟各的健康近年一直備受關注，他2021年7月入院接受結腸手術，2023年6月完成小腸氣手術，2023年3月又曾因呼吸道感染入院。