澤連斯基的絕望寫在臉上｜俄烏三週年

離2月24日俄烏開戰三周年不足一周，俄羅斯和美國代表團2月18日就烏克蘭問題在利雅得舉行會談。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）同日對美俄官員在沙特舉行的會談表示不滿，稱此次會談事關烏克蘭戰爭問題，卻未邀請烏克蘭參與，歐洲也被一腳踢在門外。

面對被美國無情拋棄，澤連斯基還在做最後無用的掙扎，宣稱「談判不應該在我們背後進行」，烏克蘭絕不妥協、絕不屈服，不會接受俄羅斯和美國做出的任何停戰決議。他還聲稱特朗普（Donald Trump）很不幸地「活在虛假訊息裏」（lives in disinformation space）。特朗普也反罵烏克蘭戰時不選舉，是個獨裁者。

但是，面對俄羅斯和美國兩大強權，面對已成定局的停戰安排，在特朗普步步威逼之下，憤懣、絕望有什麼用呢？

可憐烏克蘭，被強權入侵，拼死拼活打了三年多仗，經濟垮了，男人在戰場上死了，女人很多跑到歐洲，丟掉了近五分之一領土，損失了數百萬人口，最後不僅連上談判桌的資格都沒有，還被特朗普斥責為挑起戰爭的元兇，要為現在這一切負責。

可悲澤連斯基，為美國打了三年多代理人戰爭，不僅沒有坐上談判桌，反而成為菜單上第一道被吃掉的前菜。因為拒絕美國的礦產協議，成為美俄交易的阻力，特朗普明確表示要通過大選換掉澤連斯基，暗示澤連斯基已不具有政治合法性。

2022年4月21日，周四，烏克蘭Kolonshchyna村，一名烏克蘭工兵準備引爆一枚250公斤的俄羅斯空中炸彈。(AP Photo/Efrem Lukatsky)

2月19日，特朗普又通過社交媒體發文，威脅烏克蘭總統澤連斯基「最好儘快行動，否則他的國家將不復存在」。——烏克蘭不復存在是一種可能，澤連斯基不復存在恐怕才是這句話的潛台詞。畢竟通過消滅提出問題的人解決問題，是各國政治文化的最大共通之處。

不僅如此，特朗普還盯上了烏克蘭價值5000億美元的礦產，拜登政府時期美國援助烏克蘭的貸款和軍援，也得全部償還。

有網友們總結了俄烏戰爭的終局，「土地屬於俄羅斯，礦產屬於美國，難民屬於歐洲，榮耀屬於烏克蘭。」最後又是烏克蘭這個最弱小的角色，扛起來所有災難的結果。

這弱肉強食的世界！列強們的秉性一點未改，幸虧中國已經站起來了。