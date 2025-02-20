特朗普：考慮將DOGE節省錢的20%返還給美國人

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月19日於邁阿密（Miami）出席沙特主權財富基金主辦的一個峰會上表示，正考慮將政府效率部（DOGE）所節省金額的20%返還給美國人。



特朗普說：「我們甚至在考慮一個新概念，把DOGE省下來錢的20%返還給美國公民，另外20%用於償還政府債務。」

該提議最初來自商人菲什貝克（James Fishback），他18日在社交平台X上發布了一份長達四頁的備忘錄，建議政府發放「DOGE紅利」。該帖文後引起了馬斯克（Elon Musk）的注意，他回復說：「將與總統確認。」

據路透社引述消息人士稱，Azoria Partners投資公司行政總裁菲什貝克目前正就他的提議與特朗普政府進行接觸。菲什貝克的備忘錄建議從DOGE節省的錢中分出20%，即4000億美元（約31,000億港元），在2026年7月後向所有納稅家庭發送5000美元（約3.8萬港元）的支票。

這一計算源於DOGE實現2萬億美元的消減支出，馬斯克將這個數字描述為「最佳結果」，但他的目標是1萬億美元。