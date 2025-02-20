NewJeans/NJZ怒控HYBE房時爀出手阻礙ComplexCon香港演唱會演出
撰文：ETtoday
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韓國人氣女團NewJeans 2024年全面槓上母公司HYBE與經紀公司ADOR，單方面宣布合約無效，近日宣布改名 「NJZ」，對此，ADOR強硬表達對成員單方面行動感到遺憾，將竭盡全力維護NewJeans的品牌價值，還呼籲媒體不要使用團體NewJeans的新隊名「NJZ」。
19日，NewJeans方面再度指控HYBE議長房時爀妨礙她們的海外演出。
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根據韓媒報道，ADOR方面在得知NewJeans的指控後，公開否認曾經要求取消NewJeans在香港的演出，並發表了反駁聲明。ADOR於19日發布官方聲明，表示：
ADOR從未要求取消NewJeans的香港演出。
並確認：
ADOR的母公司HYBE的房時赫議長也從未針對NewJeans的香港演出進行過任何聯絡。
ADOR僅承認，曾向主辦方提出過請求，要求使用「NewJeans」這一官方團名，並基於合約條款，要求透過ADOR來安排演出。
此前，NewJeans方面透露，ComplexCon相關人士告知她們，HYBE的房時赫董事長疑似曾親自致電美（國）方人士，試圖讓她們演出無法進行。最後，成員們表示，即使情況不好，她們仍計劃繼續進行獨立活動，並將在香港的ComplexCon活動中演出。
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