村上隆 x NewJeans聯名單肩包即將發售！5種配色版本入手途徑

繼上次聯名消息曝光後，終於在日前公開最新的聯名商品：單肩包「NJ X MURAKAMI Cross Bag ver.」，此包款共有五種配色版本可選擇，分別代表著每位成員。



單肩包「NJ X MURAKAMI Cross Bag ver.」（newjeans-official官網圖片）

臉部換成NewJeans兔子標誌的kaikai kiki經典彩色花朵圖案是這次的一大特色。包袋還附贈了非常多精美小禮，包括CD、5張照片卡、小冊子、首飾盒、信封袋、明信片、68 頁的照片書等，真的是CP值爆表！看了小編我真的好想要啊！

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村上隆 x NewJeans最新單肩包「NJ X MURAKAMI Cross Bag ver.」在 NewJeans美國官網售價為$22.98美元，小編幫大家換算竟然不到200元，非常值得購買！而聯名玩偶與抱枕的發售情報尚未公開，有興趣的粉絲我們將持續更新消息。

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