NewJeans懶人包｜控訴HYBE多個惡行　被經紀人排擠、成員個資外洩

HYBE子公司ADOR於2022年推出女團NewJeans，獨特的風格和曲風在海內外圈粉無數，但ADOR前代表閔熙珍與HYBE創辦人房時赫爭議不斷，閔熙珍被開除也讓許多粉絲擔憂NewJeans未來恐遭雪藏，成員Heyin也在「2024 The Fact Music Awards（TMA）」頒獎典禮上表示「有可能是最後了」。



日前NewJeans成員瞞著公司開直播，過程中爆料遭HYBE經紀人排擠、洩漏個資，引發網友熱烈討論。

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NewJeans無預警開直播！控訴HYBE惡行：我們做錯什麼

NewJeans成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin及Hyein無預警開啟YouTube頻道「nwjns」並進行約30分鐘直播，Hyein透露看到共事的人承受壓迫、不正當要求，加上與公司管理階層開會溝通無果，對5人未來感到擔心，認為既然是親身經歷的事情就要鼓起勇氣說出來，直播場所則是透過導演們幫助：

「就連Bunnies（NewJeans粉絲名）也都站出來幫助我們，我覺得只有我們一直躲在身後不是正確的。」



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Minji表示，NewJeans出道是因為成員們聚在一起，每個人都和ADOR前代表閔熙珍互相充分了解，所以工作過程很愉快，這也是至今順利出道、活動的原因，一旁的Danielle認同表示，閔熙珍就連微小細節都會找她們討論，並用可以理解的方式解釋：

「我們覺得我們想做的音樂、共同建構的世界及願景在很多方面是一致的」



Danielle直言如果沒有與共事的人建立信任就無法完成。

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在直播過程中，Haerin表示練習生時期影片、醫療紀錄遭公開，HYBE沒有積極處理和解決，就連閔熙珍也在這段時間被解僱：

「本來應該保護我們的公司，沒有好好管理並洩漏那些資料，真的無法理解。」



Hanni則指出有天獨自在HYBE大樓負責妝髮造型的四樓走廊等待，其他團體成員及其經紀人路過，原本好好打了招呼，沒想到對方再次走過時，對方經紀人明知自己聽得見，卻仍要求藝人「無視她」，新代表金周永得知後僅表示太遲了沒有證據，讓她直言金周永完全沒有為她們著想：

「我為什麼要經歷這樣的事情？現在回想起來還是無法理解，真的很無言。」



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Minji說明目前公司把製作權與經營權分開，雖然與HYBE其他子公司工作模式不同，成員們也沒有不滿抱怨，但後來並非所有事情都經手閔熙珍，她們也無法按照原來標準工作，若是遵守「不干涉製作」就不會發生導演申宇錫事件，「我們希望不要再出現這些不必要的問題了，不僅是代表，也希望你們能對一起合作的導演給予尊重和禮遇，你們現在在做的事情，絕對不是在為我們著想」，Hanni也直言NewJeans媒體內容、創意製作實際上已被侵犯，Danielle聽完難過回應：

「我真的無法理解，為什麼有人會對一個團體或任何一個人這樣做，我們只是為了夢想而努力而已，我們到底做錯了什麼呢？」

「如果真的有在為我們著想的話，那就不要只是說『把藝人放在第一位』，請成為讓我們真的能依靠的存在，為了讓我們用享受的、喜歡的音樂活動，請你們放手吧。」



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最後Hyein也表示，閔熙珍被解僱是透過當日新聞報導才知曉，在如此混亂的情況下，金周永還想和她們事先打聲招呼，NewJeans回歸一週前，HYBE不僅沒有幫忙宣傳，還發表閔熙珍瀆職新聞、內部貶低NewJeans，「作為HYBE所屬藝人，公司單方面通知，讓我們徹底感受『他們是真的一點都不尊重我啊』」，最後她們也喊話HYBE，希望在25日前將ADOR恢復原樣，Minji、Hyein表示：

「我們希望能夠停止這些對彼此無益、令人疲憊的行為」

「拜託，請不要再繼續妨礙我們，請讓代表回歸，不是現在這個陌生的人和環境，恢復原本的ADOR」。



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NewJeans開直播聲量破7千筆！「無視她」登熱門字詞

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「NewJeans」近一週聲量趨勢，可以看到9月11日因NewJeans瞞著公司無預警開YouTube直播，槓上HYBE之餘，成員Hanni還揭發自己在公司遭排擠過程，掀起網友熱烈討論，網路聲量累積7,015筆。

「NewJeans」近一週探索概念。（網路溫度計DailyView授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

另從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「NewJeans」近一週探索概念，則可以看到除了Hanni、Danielle、Minji、Haerin、Hyein五位成員及粉絲「Bunnies」的名字，ADOR前代表閔熙珍與HYBE公司紛爭不斷也成為話題，NewJeans成員Heyin先前在「2024 The Fact Music Awards（TMA）」頒獎典禮上發表得獎感言時，除了感謝閔熙珍，也提及：

有可能是最後了…

讓許多粉絲擔心團體是否就此被雪藏。

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11日NewJeans無預警開直播，在YouTube頻道「nwjns」上證實團體活動暫停、個人活動繼續，同時控訴「我們只是在為我們的夢想而努力，我們做錯了什麼？」成員Hanni也表示曾在公司遇到其他團體成員和經紀人，經紀人要其藝人「無視她」，Hanni向ADOR代表金周永求救，僅獲得沒有證據不追究的答案，在網路上掀起一陣譁然。

「NewJeans」近一週探索概念。（網路溫度計DailyView授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

NewJeans直播被刪除！網喊有勇氣：做了我們都不敢做的事

NewJeans直播影片雖然已遭移除，不過許多粉絲見到成員面容憔悴、鏡頭前拭淚，在Dcard上也心疼表示：

「也許開直播不能變得更好，但也比就這樣算了然後被閉嘴淪為冷凍商品好」

「出過社會就懂，她們這樣的行為無疑是在找死。被冷凍絕對是遲早的事情，甚至後面可能還有很多麻煩的事情，但我就是喜歡這樣的她們，她們做了我們都不敢做的事情」

「不管Hanni有沒有被無視，但確實在商戰期間她們五個被HYBE洩露個人資料（含醫療紀錄），以及在新CEO上任後說會繼續NJ的製作不會更動，但上任後一週內就跟合作的導演翻臉而短暫被迫刪掉Ban Heesoo頻道，Deepfake事件也深受傷害的成員卻沒有得到該有的保護，公司完全不發聲，接管公司後只開始打壓過去的員工、清理閔留下來的人，這就叫保護嗎？」



許多網友對NewJeans行為表達支持：

「雖然我不是粉絲，只是會聽歌的路人，但我真的覺得NJ很有勇氣」

「HYBE光是隨便外流成員資料就很惡劣了，還有很多欺凌行為」

「看了脆留言解釋，感覺她們真的好無奈也很委屈，希望她們跟粉絲都能順利度過這段時期」

「看到她們直播超級心疼她們，一定在背後承受了很重很重的壓力和委屈才會選擇站出來發聲，一般人怎麼受得了，更何況她們年紀這麼小」。



分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年09月05日至2024年09月11日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『NewJeans』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】