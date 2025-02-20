iPhone 16e首次搭載Apple自研C1蜂窩晶片　冀擺脫高通5G晶片依賴

蘋果公司（Apple）周三發布了新款智能手機iPhone 16e，將取代iPhone SE系列作為全線最便宜機型。除了將搭載A18晶片、充電接口由Lightning升級成USB-C、並取消了TouchID及home按鍵外，還首次使用可連接5G蜂窩網絡的蘋果自研C1蜂窩晶片，有助於這家科技巨擘擺脫對晶片製造商高通（Qualcomm）5G晶片的依賴。



▼iPhone 16e發布

作為蘋果首款自研蜂窩網絡調製解調器（modem），Apple C1伴隨iPhone 16e橫空出世。該公司稱其可提供快速穩定的5G連接，是iPhone史上最具效能的modem。搭配加大容量的電池，將提供更持久的續航時間。

iPhone 16e搭載的Apple C1調製解調器（modem）晶片，可連接5G蜂窩網絡。（YouTube/ @Apple）

據悉，這款新晶片有助於蘋果擺脫對高通的依賴，後者為iPhone長期以來提供蜂窩晶片、並收取數十億美元費用，被蘋果視為勁敵。

2019年蘋果收購了Intel移動數據業務，經過6年才發布了這款自研產品，中間的2023至2024年，蘋果仍二度延長和高通的協議，後者將持續供貨至2027年。

研究機構Charter Equity Research董事總經理施耐德（Edward Snyder）認為，蘋果希望在秋季開售的iPhone 17應用C1前先獲得運行數據，並推測17代將有20%機型搭載自家蜂窩晶片。他還預測：若C1運行良好，蘋果將在約2年內完全停用高通的晶片。

《華爾街日報》則表示，就算蘋果能夠獨立於高通晶片，也仍需向其支付移動專利的授權費。施耐德預計，到時蘋果將再次對高通的專利使用費發起挑戰。這兩家公司目前的協議有效期至2027年3月，這段時間內可能足以讓蘋果完全擺脫對高通晶片的依賴。