緬甸遣返數百名詐騙園區中國員工　將經泰國返華

緬甸移交了首批數百名在電訊網絡詐騙中心工作的中國人，他們將在未來幾天通過泰國遣返中國。



法媒記者星期四（2月20日）在現場看到，一輛雙層巴士將第一批工人運送至泰國西部城市湄索（Mae Sot）的邊境哨所。他們將從湄索直飛中國。

2025年2月20日，在泰國達府湄索（Mae Sot），一輛載有從緬甸詐騙中心帶走的中國公民的大巴抵達泰緬友誼橋2號，他們隨後乘飛機返回中國。（Reuters）

路透社引述泰國安全官員星期二的話說，作為多國打擊該地區非法網絡詐騙行動的一部份，中國將把在泰緬邊境詐騙中心中發現的約200名中國公民接回國。聯合國稱，數十萬被犯罪團伙販賣的人口被迫在泰緬邊境地區等東南亞各地的此類勞工營裏工作。

泰國國防部發言人塔納提普·薩旺桑少將（Thanathip Sawangsaeng）告訴記者，中國人員將於星期四乘坐商用飛機從與緬甸妙瓦底鎮（Myawaddy）接壤的泰國湄索回國。

2025年2月20日，泰國達府湄索，在緬甸詐騙中心被抓獲的中國公民被轉移之前，可以看到泰緬友誼大橋二號有軍隊駐守。（Reuters）

據官方媒體星期二報道，在中國一名高級官員訪問邊境兩側的城鎮之際，緬甸當局在妙瓦底周邊的詐騙窩點拘留了273名外國人。儘管此類中心已運營多年，但直到最近，中國演員王星獲救並返回中國後，才再次受到審查。王星以為接了工作，受騙到泰國。

據緬甸官方媒體《環球新光報》星期二報道，中國、緬甸和泰國官員本周在妙瓦底會談，其中包括中國公安部部長助理劉忠義。

2025年2月20日，泰國達府湄索，在緬甸詐騙中心被抓獲的中國公民被轉移之前，可以看到泰緬友誼大橋二號有軍隊駐守。（Reuters）

報道稱，「代表們在妙瓦底舉行了協調會議，討論了三國之間的電訊網絡欺詐預防體系。」

報道還說，自1月底以來，緬甸當局已發現1303名非法入境並在妙瓦底地區詐騙團伙工作的外國人，包括星期一拘留的273人。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

