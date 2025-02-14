王星事件｜泰國移送10名涉案中國籍詐騙集團成員　遣返中國受審

中國內地演員王星上月赴泰國後失蹤，遭騙至緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區，他最終獲救回國。泰國警方周五（14日）指與緬甸斡旋後成功將10名涉拐賣王星的中國籍詐騙集團成員自緬甸引渡回泰國，並把成員送往機場，遣返回中國受審。



泰國國家警察總署督察長塔猜（Thatchai Pitaneelaboot）簡報案情，指這10名華人疑犯隸屬位於緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）的一個以中國人為目標的電騙集團，他們途徑泰國來到柬埔寨，隨後被柬埔寨警方拘捕。

塔猜指中國已向泰國通報3700名涉嫌在緬甸從事電騙人士的名單。泰國自王星事件後受壓大力打擊電騙，並切斷針對緬甸電騙園區的電力燃料供應，還在本週早前自緬甸引渡200名電騙受害者。

2025年2月12日，泰國達府，圖為泰國介入緬甸斡旋解救的電騙受害人走上前往泰國的船隻。（Reuters）

妙瓦底地區目前由當地武裝Karen National Army控制，路透社引述武裝發言人指，他們計劃未來再遣返上千人。