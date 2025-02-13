260名緬甸詐騙園區受害者重獲自由　由泰國軍方接走處理回國事宜

共有260名受困緬甸妙瓦底（Myawaddy）詐騙園區的受害者周三（2月12日）重獲自由，其中15名為馬來西亞人，緬甸已將他們交給泰國政府，做進一步處置。



《中國報》引述馬新社的報道說，妙瓦底已淪為人口販賣的主要樞紐，引誘各國的工人從事非法活動，包括詐騙中心、線上賭博、及非法工廠強迫勞動。

報道指出，緬甸執法當局日前成功從克倫邦妙瓦底地區的KK園區（水溝谷，Shwe Kokko）救出受困者，並交由泰國處理他們的回國手續事宜。

2023年9月拍攝的衛星地圖；位於泰緬邊境妙瓦底的KK園區清晰可見，且持續擴建中。 (EUSI)

泰國副首相兼國防部長蓬坦（Phumtham Wechayachai）向媒體指出，這些受害者已從泰國朴帕縣（Phop Phra）的Ban Chong Khaep邊境檢查站入境。

他說，這些受害者抵達泰國後，將根據國家轉介機制（NRM）進行篩查，以判斷他們是否符合人口販運受害者的標準。他說，篩選完成後，泰國外交部將與各大使館協調，完成必要文件，安排受害者立即回國。

蓬坦強調，考慮到安全風險以及受害者再次陷入人口販運網絡的可能性，泰國沒有為涉案人員建立庇護所或臨時安置點。

他說，泰國政府在打擊人口販賣方面有嚴格的政策，在驅逐出境前，政府會對每個人進行仔細的背景調查，確保他們與犯罪集團沒有關聯。

照片顯示泰緬邊境某地，泰國政府工作人員正進行停止供電作業。此前，泰國為打擊電詐活動，對緬甸邊境進行斷電措施。《中國經營報》）

「轉移和遣返受害者的過程，是泰國和緬甸密切合作下的成果，旨在打擊人口販賣集團，確保受害者得以安全回到各自的國家。」

蓬坦重申，泰國致力於和國際夥伴以及鄰國合作，以打擊人口販運，防止諸類事件發生。

本文獲《聯合早報》授權轉載

