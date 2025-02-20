神蹟或詐欺？她稱意大利聖母像「流血淚」受調查　DNA鑑定揭真相

天主教大國意大利羅馬附近一個城鎮的一尊聖母瑪利亞雕像2016年遭傳流下血淚，被視為神蹟，吸引數百人前往朝聖。女子Gisella Cardia不但傳出聖母瑪利亞流血淚的消息，更自詡聖母代言人。此舉引來大批信徒朝聖，其中許多人向卡迪亞建立的基金會捐款。她目前因欺詐指控而接受調查。



事發於2016年，Gisella Cardia在巴爾幹半島國家波斯尼亞和黑塞哥維（Bosnia and Herzegovina）的天主教朝聖地Medjugorje購買一座聖母瑪利亞雕像後，把雕像運送到羅馬附近的小鎮Trevignano Romano。她聲稱聖母像流下血淚，又自稱聖母會向她傳達神諭。她還建立一個基金會，聲稱捐款會用於建立病童中心。此後數人指控她犯下欺詐罪。

2023年，一名私家偵探指控，所謂聖母像流下的血淚其實是豬血，有關部門隨後就此對Gisella Cardia展開詐欺調查。

2023年5月11日，Gisella Cardia在意大利羅馬接受採訪。（Getty）

歐洲傳媒Euro Weekly News於周日（16日）報道，遺傳學家Emiliano Giardina進行的最新法醫檢測證實，聖母像流下的血淚屬於Gisella Cardia。對此，Emiliano Giardina的律師表示，由於Gisella Cardia曾「親吻並觸摸過這座雕像」，所以很明顯會有她的DNA痕跡，但它可能會與其他人的DNA混淆，甚至可能是與聖母瑪利亞的DNA混淆。