將成天主教首位千禧世代聖人　意大利已故天才少年2次神蹟確認

撰文：TVBS新聞網
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天主教教宗方濟各（Pope Francis）23日宣布，批准認可2006年逝世的意大利天才少年阿庫蒂斯（Carlo Acutis），其所創造的「第二個神蹟」，將召開會議討論封聖事宜。

阿庫蒂斯將成為天主教有史以來，千禧年世代的第一位聖人。

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1991年5月出生於英國倫敦的意大利裔少年阿庫蒂斯，在2006年因白血病而病歿。

從小自學寫程式的阿庫蒂斯熱衷於宗教和行善，除了協助維護地方天主教組織網站，也自立網頁紀錄世界各地天主教聖事或神蹟。

據美媒24日報導，梵蒂岡發出聲明，教宗23日會晤塞梅拉羅（Marcello Semeraro）樞機，批准認可阿庫蒂斯創造的第二個神蹟；方濟各宣布將召集樞機主教會議，討論封聖事宜。

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2013年，巴西一名7歲罕病童，接觸阿庫蒂斯的T恤後痊癒，是被梵蒂岡認可的第一個神蹟。

第二個神蹟則是2022年7月，一名哥斯大黎加的婦女於前往阿庫蒂斯位在意大利的墳墓朝聖，婦女為她頭部遭受重創的女兒祈禱後，病情開始好轉。

據《每日郵報》報道，家屬透露，阿庫蒂斯一生大多時間在米蘭度過，3歲起就將零用錢捐給窮人，長大上學保護被霸凌的同學，晚上給流浪漢送飯。除了行善之外，他喜愛當地足球隊、會樂器，還會剪輯家庭寵物影片，主要嗜好還是用電腦寫程式。

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15歲那年因白血病臨終前，阿庫蒂斯留下遺言說：「我走得很幸福，因為我沒有把生命中的任何時間，浪費在上帝不喜歡的事情上」。

憶起阿庫蒂斯，家屬曾向《泰晤士報》形容，他並不像人們想像中的那種聖賢，「阿庫蒂斯是年輕帥氣總是面帶笑容的電腦天才，也玩着他的PlayStation和Game Boy」。

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