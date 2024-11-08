400年前波蘭「女吸血鬼」遺骸出土　3D技術還原「生前秀麗容貌」

波蘭北部小鎮一處無名墓園在2022年出土一具400年前的女性遺骸。



該女性被以脖子架鐮刀、左腳趾掛鎖的方式埋葬，據稱此做法在中世紀民間傳說中可鎮住吸血鬼。

研究團隊近日通過3D列印等技術，重建並揭開遺骸的神秘面紗。

波蘭北部小鎮一處無名墓園在2022年出土一具400年前的女性遺骸。（路透社）

400年前「女吸血鬼」容貌曝光 點圖放大瀏覽：

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根據《CNN》，紀錄片《吸血鬼之地》（Field of Vampires）講述了研究團隊揭開這名被當地人稱為柔西雅（Zosia）的女子身份的旅程。

考古團隊2005年首次在波蘭北部的皮恩（Pien）小鎮發掘該遺址，考古學家波林斯基（Dariusz Polinski）表示，該片田地在17世紀時曾被用作墓地。

法醫藝術家尼爾森（Oscar Nilsson）利用該遺骸頭骨的輪廓，以及從骨骼提取的DNA樣本，以3D列印對柔西雅樣貌進行描繪，並以橡皮泥黏土逐層建立她的面部肌肉結構，還原她生前容貌。

波林斯基指出，柔西雅的年紀約在18至20歲，可能來自斯堪地那​​維亞半島南部。其胸骨存在異常，顯示她生前健康狀況可能不佳。從精美的陪葬物品判斷，她來自富裕或地位較高的家庭。

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然而，這種異常的埋葬方式顯示，她應是當地人所畏懼的對象，可能因擔心她「死而復生」而採取的防範措施。

波林斯基表示，掛鎖和鐮刀由鐵製成，被認為能提供對超自然現象的保護：

最初，她以自然的姿勢埋在棺材裡，頭朝西，放在枕頭上，掛鎖放腳趾上。

但對於那些害怕柔西雅復活的人來說，掛鎖的保護似乎還不夠，「也許是因為一些不幸或其他人的死亡，他們決定打開墳墓」，這導致她的脊椎折斷與扭曲。

波林斯基稱，在17世紀，這種破壞墳墓的行為在當地很普遍，因為人們常將不幸歸咎於死者的超自然活動。

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此外，考古團隊還在該墓地發現一名以不尋常方式埋葬的兒童遺骸。兒童被以面朝下、上半身失蹤、腳上同樣加鎖的方式埋葬。另個墓地則發現一名孕婦的骨架，胎兒的遺骸仍在她的子宮裡。

目前團隊正在檢視先前挖掘的墳墓是否同樣有「反吸血鬼」（anti-vampiric）的做法，並希望透過研究DNA樣本了解埋葬在該墓地個體的相關性。

研究結果預計明年發表在科學期刊上。

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