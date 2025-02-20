美烏領袖隔空駁火　萬斯指澤連斯基將後悔　俄高官：贊同特朗普

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）因俄烏戰爭談判而「隔空駁火」，特朗普罵澤連斯基是「未經選舉的獨裁者」、澤連斯基回敬他「活在假訊息空間中」。美國副總統萬斯（JD Vance）警告澤連斯基會後悔指責特朗普；俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）則表示，特朗普說烏總統不行動就會丟掉領土是非常正確的。



《每日郵報》報道，周三萬斯表示，澤連斯基會後悔說特朗普壞話（badmouthing）：「澤連斯基通過在公共媒體上詆毀總統來改變他的想法…… 所有認識特朗普的人都會告訴你，這是對待這屆政府的一種惡劣方式。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）繼續與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenksyy）「隔空駁火」。特朗普2月19日在其社交平台撰文指澤連斯基是「一位沒有選舉的獨裁者」，並指「澤連斯基最好儘快行動，不然連所屬的國家都會不復存在。」（truthsocial@realDonaldTrump）

萬斯還否認特朗普活在俄羅斯的虛假訊息中，稱這一切是他的政策，強調特朗普非常了解地緣政治，並且很長一段時間內都秉持着非常強烈的觀點。

他補充道：「我們當然熱愛烏克蘭人民，也欽佩烏方士兵的勇敢，但我們顯然認為這場戰爭需要迅速結束。」

梅德韋傑夫則在社交平台X（舊稱Twitter）上表示，他「200%贊同」特朗普警告澤連斯基最好快點行動，否則就會失去烏克蘭：「如果你3個月前告訴我，這是美國總統說的話，那我會哈哈大笑。」

他還罵澤連斯基是「破產的小丑」。