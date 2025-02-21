拉夫羅夫晤王毅談烏克蘭危機　稱俄方致力尋求公平可持續和平方案

二十國集團（G20）外長會議在南非舉行，中俄外長2月20日場邊會面。中方指出，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與中共中央政治局委員、外交部長王毅會面時，介紹了烏克蘭危機最新發展和俄方考慮，表示俄方著眼解決危機的根源問題，致力於尋求達成公平、可持續、符合聯合國憲章的和平方案。王毅闡述了中方一貫立場，表示中方將繼續為勸和促進、政治解決危機發揮建設性作用。



圖為2025年2月20日，二十國集團（G20）外長會議在南非舉行期間，中共中央政治局委員、外交部長王毅與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面。（Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS）

王毅：中俄戰略協作緊密有效

中方指出，王毅在會面時稱，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係正在向更高水平、更廣維度邁進。雙方互利合作穩中有進，戰略協作緊密有效，為維護兩國和兩國人民共同利益、推進世界多極化進程發揮了重要作用。中方願同俄方不折不扣落實好兩國元首重要共識，推動中俄關係在新的一年既往開來。

王毅又稱，中俄友善根基牢不可破、大國的國際道義責無旁貸，要深化中俄戰略協作，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，捍衛全球南方國家正當權益，推動建構世界多極化和經濟全球化。

二十國集團（G20）外長會在南非舉行，中國外長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫2月20日場邊會面（Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS）

拉夫羅夫稱尋求烏克蘭和平方案 俄方著眼解決根源問題

拉夫羅夫表示，俄方願與中方加強高層交往，深化經貿、金融、人文等各領域務實合作，高度認同中方提出的全球倡議，並高度評價俄中高水平互信，願同中方繼續在金磚機制、上合組織、聯合國、G20等框架下加強溝通協調。

拉夫羅夫並介紹了烏克蘭危機最新發展和俄方考慮，稱俄方重視中方秉持的客觀、公正立場，以及同巴西等國發起的「和平之友」小組，願與中國保持溝通，同南方國家加強合作。

雙方還就中東局勢等共同關心的國際和地區問題交換了意見，進行了協調。