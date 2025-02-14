特朗普稱冀與中俄合作限制核武器　以節省國防資金

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四表示，他希望與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和中國國家主席習近平進行對話，重啟核武器控制談判，並希望三國最終能夠同意削減一半的國防預算。



綜合路透社及美媒報道，特朗普對美國花費近1萬億美元建設核威懾力表示遺憾，並希望美國的對手們也承諾削減其核開支：「我們沒有理由製造全新的核武器，我們已經擁有太多了。這些錢本來可以用在其他事情上。」

2025年2月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）提出與俄羅斯和中國領導人進行削減核預算的談判。（Reuters）

特朗普在白宮橢圓形辦公室表示，無核化將是他第二任的目標之一。儘管美俄自冷戰以來就擁有大量武器儲備，但特朗普預測中國將在「5、6年內」趕上他們的核毀滅能力。

在他第一任期內，特朗普試過讓中國加入核裁軍談判，但未能成功，當時美國和俄羅斯正在就《新削減戰略武器條約》（ (New START)）的延期進行談判。該條約規定了美俄可部署的戰略核彈頭數量，並將在2026年2月5日到期。

特朗普稱將先與普京和習近平進行對話，並可能進行三邊會談。