王毅G20外長會發言：堅持透過對話談判　和平解決國家之間分歧

二十國集團（G20）外長會在南非舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅2月20日在會上發言時稱，當今國際形勢變亂交織，地區衝突動蕩頻發，全球安全赤字有增無減，中方願同各方積極努力，攜手構建一個更加安全的世界，呼籲各國共同做世界和平的守護者、普遍安全的締造者，以及多邊主義的捍衛者。



圖為2025年2月20日，二十國集團（G20）外長會議在南非舉行。（Reuters）

王毅指出，各國應該相互尊重主權和領土完整，尊重各國自主選擇的發展道路和社會制度。堅持通過對話談判，以和平方式解決國家間分歧，不搞陣營對抗、不干涉別國內政。此外，任何國家的合理安全關切都應得到重視。

稱烏克蘭和平窗口正在開啟 中方支持包括美俄達成共識等努力

王毅又稱，對於烏克蘭危機，中方注意到，最近和談的呼聲不斷上升，和平的窗口正在開啟。儘管各方立場並不一致，複雜問題難有簡單解決辦法，但對話總比對抗好，和談總比打仗好。

王毅重申，中國始終主張危機盡早和平解決，始終按照習近平主席提出的「四個應該」積極勸和促談。中方支持一切致力於和平的努力，包括最近美俄達成的共識，期待各當事方能夠找到照顧彼此關切、可持續和持久的解決方案。

圖為2025年2月20日，二十國集團（G20）外長會議在南非舉行期間，中共中央政治局委員、外交部長王毅與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面。（Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS）

「巴人治巴」是加沙戰後治理重要原則

另外，他強調加沙衝突造成前所未有的人道災難，戰火不能重燃，停火協議必須得到連續有效執行，「巴人治巴」是加沙戰後治理應當堅持的重要原則，「兩國方案」是唯一可行的解決方案。